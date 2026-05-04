王品旗下「這」品牌免費請吃300份雞腿排！廣發英雄帖誠徵美食家

「就饗鐵板燒」大手筆請吃雞腿排！5月5日-5月7日連續3天，每天免費送出100份現煎雞腿排，可以從辣子、香菜、起士口味任選，全都是自信之作，連喜劇演員喬瑟夫都讚不絕口，也邀請粉絲吃飽於社群分享心得，人人都能扮演美食家(foodie)給評價。

王品集團「就饗鐵板燒」以海陸主餐搭配自助吧無限享用的模式，在市場上穩佔小資心中一席之地，精選人氣最高的主餐雞腿排，限時推出3款新風味：滿載香辣脆片的「當紅辣子雞腿排」、爆量香菜酸辣口感「泰式香菜雞腿排」與邪惡爆濃「爆醬起司雞腿排」，每一款都是印象深刻的下飯美味，就連風格犀利的喜劇演員喬瑟夫也化身美食評論家(喬瑟foodie)給好評。

為徵集更多懂吃英雄饕客，「就饗」豪氣宣布，5月5日-5月7日連續3天，每天免費贈送100份雞腿排，合計贈出300份。全台5家門市每天各贈出20份，可自由選擇新口味「辣子」、「香菜」、「起司」，外酥內嫩的雞腿排搭配特色風味，現點現煎即時享受，用餐後可將心得分享至個人社群平台，結帳時出示畫面確認。

活動期間每日將在各門市開店時，發放限量20張號碼牌，每張號碼牌可抵用1份指定雞排餐點，每人限領1張，發完為止。