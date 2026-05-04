中鼎永續績效全球工程業第一 道瓊領先指數榜首四連霸

中鼎集團再度向國際展現引領全球的永續治理與綠色工程實力。根據最新公布的「道瓊領先指數」（DJBICI）評選結果，中鼎以總分89分的優異成績，連續4年蟬聯全球營建工程業榜首，同時連續11年入選「新興市場」成分股。此優異成績亦使中鼎奪得標普全球（S&P Global）2026年永續年鑑全球前1%龍頭地位，雙榜封王的實績，不僅證明中鼎已成功將永續競爭力內化為企業核心基因，更奠定了在淨零趨勢中無可取代的標竿地位。

中鼎集團余俊彥總裁表示：蟬聯全球營建工程業第一，是對中鼎深耕「綠色工程」最大的鼓舞。身為「地球永續的把關者」，中鼎已成為全球客戶在能源轉型與低碳佈局最信賴的戰略夥伴。我們深信工程不只是當下的建設，更是構築未來韌性社會的核心基石。因此，中鼎將永續理念貫穿從設計到維運的工程全生命週期，透過先進的智能與綠色技術方案，將永續藍圖轉化為具體的技術成果，在協助產業達成淨零目標的同時，也成功將全球綠色轉型浪潮，轉化為集團穩健成長的強大動能。

中鼎在全球工程市場持續獲得高度肯定，關鍵在於深厚的統包實力與精準的市場布局。自2015年以來，中鼎「綠色工程」專案金額增幅高達 753%，累計投資金額逾454億元，成長動能強勁。中鼎緊扣全球減碳與永續基建的發展脈動，憑藉卓越技術深耕多項高門檻領域，於LNG接收站與燃氣電廠建廠領域擁有深厚的全球實績，除在台灣穩居領先地位，工程實績更遍及海內外市場；此外，更積極投入中東、美國及東南亞等地的「原油製化學品」（LTC）專案，拓展低碳轉型商機。針對高科技產業建廠時程極短的挑戰，中鼎發揮全球化資源調度與豐富的國際專案管理經驗，確保工程如期如質交付，成為客戶全球擴廠最堅實的後盾。

在技術創新方面，中鼎積極深化數位轉型，運用自行研發的「CTCI Digital Twin」數位雙生技術與「鼎級AI智慧平台」，將數十年工程實務結合智慧科技，在雲端精準模擬工程全生命週期，將減碳挑戰轉化為高效的運維商機。此外，中鼎更投入具備潛力龐大的碳捕捉、利用與封存（CCUS）及再生水領域，除完成台灣首例國家級碳捕捉、利用與封存(CCUS)淨零工程，更將「南科再生水廠」工業廢水回用至半導體製程的全球領先技術，發展為「標準方案」，以客製化服務協助各產業應對缺水與減碳挑戰。中鼎正以前瞻技術加速為全球客戶提供解決方案，創造產業與環境多贏局面。

作為全球永續領航者，中鼎落實「全員ESG」行動，集結全球同仁能量發揮最大工程影響力。憑藉在氣候治理與供應鏈議合的卓越成效，獲CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露計畫） 雙「領導A級」；並透過專案執行落實生物多樣性與零毀林政策，獲選為TNFD（自然相關財務披露）先行者。同時，中鼎整合「中鼎大學」、「鼎學網」及「中鼎教育基金會」等資源深化人才培力；並號召供應鏈夥伴組成「淨零聯盟」，共同提升產業整體的綠色競爭力。在邁向淨零排放的道路上，中鼎持續以卓越的工程實力領航永續新局。