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貨櫃三雄運力規劃 投資人關注

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

隨著5月股東會旺季到來，在高油價牽動高運價時代，投資人關注貨櫃三雄運力規劃，其中，長榮（2603）目前運力達197萬TEU，預計第3季將突破200萬TEU，且節能船舶的比重全面拉升，獲利動能也可望同步升級。

另外，長榮透過海洋聯盟（OCEAN Alliance）合作機制，2026年整體合作運力已達508萬TEU。

長榮、陽明 （2609）及萬海（2615）三雄本月下旬起都將陸續召開股東會，加上股息高殖利率等題材護體，預期投資熱度將隨著運價同步走升。

法人看好貨櫃三雄的高殖利率保護，還有5月開始運價復甦將推升獲利上揚，其中，樂觀派法人更預估，長榮未來六個月目標價還有可觀成長空間，反映市場對其基本面改善與產業循環回升的信心。

貨櫃三雄中，法人普遍看好長榮海運長期投資價值，受惠於三大利多加持，包括高殖利率提供下檔保護、運價走揚帶動營收動能，以及運力擴張效益逐步發酵。

根據法人最新報告，長榮受惠於旺季提前報到且擁高現金殖利率題材，現金殖利率近8%，普遍給予「買進」評等。

長榮、陽明等貨櫃輪業者都直言，高油價時代很難見到低運價，再加上美伊戰爭，仍有近1.5%的運力受困荷莫茲海峽，已造成許多港口出現塞港情況，市場供、需相當吃緊，勢必調漲運價反映供需減少、成本上升壓力。

長榮第1季營收達865.6億元，年減21%。在營運數據方面，平均運價每TEU 959美元，年減21.52%；貨量則小幅提升，達到264萬TEU，年增約1.58%。

股息 陽明 運價

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