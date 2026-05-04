貨櫃輪運價 5月兩波漲勢…長榮、陽明、萬海營收有望回升

5月貨櫃輪運價將續揚，因美伊戰爭下油價成本高懸、全球運能減少、廠商提前下單等三大因素，預估5月運價將有兩波漲勢；其中，北美線運價本月初確定調漲，業界推估，近日大陸五一長假結束復工，5月中旬運價將出現第二波漲勢。

大陸五一長假本周結束，貨櫃輪市場運價已蓄勢待發，上周表現相對強勁，最新公布的運價，四大主要航線全面反彈，遠東至美西線表現最為強勁，顯示北美線需求動能轉強。業內認為，受惠於北美線的貨櫃輪長約運價全面調漲，再加上5月運價順利上揚，長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）5月營收有望回升。

國內的物流業者認為，高油價加上運能受限兩大因素，5月開始全球運價只會往上走，首先北美線已經提前復甦市場貨量需求強勁，貨櫃輪提早步入旺季；再加上高油價，全球各大航商都受到油價飆漲衝擊，勢必會陸續調漲運價反映成本上揚，推估5月下旬開始運價走勢會更強勁。

陽明也分析，美伊戰爭後，全球貨櫃輪約140艘受困荷莫茲海峽、影響運力約50萬TEU，若以市場總運力3,300萬TEU計算，占比約1.5%，減少全球運力供給；尤其通膨高漲導致貨主擔心庫存，拉貨意願提早及提高，加上所有船東對於運價堅持都有底氣，有助於第2季貨量與運價走勢，對第2、3季業績正面看待。

三雄長榮、陽明及萬海也同步認為，中東戰事將造成全球貨櫃輪供、需失衡，未來主要北美、歐洲及近洋航線運價「欲小不易」；美伊開戰後，燃油成本提高，也沒有航商敢返回紅海，再加上供應鏈不穩定，許多供應商擔心旺季的存貨不足，貨主對應旺季需求提早下單，推估5月開始貨量會升溫。

長榮海運2025年燃油成本占比約21%，今年首季降至19%，長榮海運船隊年輕化，約九成運力配備脫硫塔（Scrubber），在高油價環境下具備較佳成本優勢。

運價方面，北美線4月以來表現就相當強勁，貨櫃輪指數受到歐洲地區景氣復甦緩慢，未能反映北美線走強結果；遠東到美西運價每FEU達2,722美元，周漲幅為5.3%、月漲幅來到15.7%。