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大師論壇12日登場／富蘭克林華美：AI 鏈價值浮現

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
AI帶來創造性破壞，但也提升生產力並創造投資機會，台股更在AI供應鏈扮演關鍵角色。AI示意圖。 路透
AI帶來創造性破壞，但也提升生產力並創造投資機會，台股更在AI供應鏈扮演關鍵角色。AI示意圖。 路透

AI帶來創造性破壞，但也提升生產力並創造投資機會，台股更在AI供應鏈扮演關鍵角色。富蘭克林華美投信表示，全球AI需求爆發正引領產業結構深度轉型，台股在強大科技供應鏈支撐下展現強漲氣勢，AI投資主軸正由少數龍頭擴散至整體生態系，未來投資關鍵，不僅在於掌握趨勢，更在於精準選股與觀察資金輪動。

經濟日報、兆豐金控將於5月12日共同主辦「2026大師論壇」，邀請2025年諾貝爾經濟學得主郝伊特（Peter Howitt）來台演講，以「創造性破壞與經濟成長」發表演講，並與國內專家共同座談。本論壇由台新新光金控、富邦金控、富蘭克林華美投信與亞洲大學協辦。

郝伊特是全球創新、顛覆和經濟成長領域最具影響力的人物之一。他改變了經濟學家和領導者對繁榮引擎的理解：並非資本的穩步累積，而是一個持續不斷「創造性破壞」的過程，在此過程中，新技術和新理念不斷取代舊技術和舊理念。現階段則被視為當前「創造性破壞」的代表。

富蘭克林華美第一富基金經理人周暐耘指出，近期市場情緒雖受到地緣政治與油價波動干擾，但AI所帶動的生產力循環仍在持續推進，並未出現結構性改變。

從企業獲利來看，科技產業展望持續上修，若整體總體環境維持穩定，資金仍將回到獲利成長確立的產業與公司。

周暐耘指出，從產業面觀察，AI投資的最大變化在於資金開始由核心龍頭向周邊供應鏈擴散。過去市場焦點多集中在繪圖處理器（GPU）與雲端服務供應商（CSP），但隨著AI伺服器需求快速成長，相關供應鏈的投資價值逐漸浮現。

例如，特殊應用IC（ASIC）需求增加，帶動相關設計與製造供應鏈受惠；伺服器規格升級，推升PCB平均單價；散熱技術由傳統氣冷轉向液冷；光通訊產業則迎來800G與1.6T傳輸需求的成長。隨著AI資本支出持續擴大，設備、廠務與網通等多個次產業皆可望受惠，產業呈現由點到面的擴散格局。

在AI長期趨勢不變、資金持續擴散的背景下，台股仍具備中長期發展空間，但在產業與個股分化加劇的環境中，投資難度也提高，投資人可透過專業團隊管理的主動式基金參與市場機會。

以富蘭克林華美第一富基金為例，近一年上漲203.7%，明顯優於加權指數的99.3%漲幅，顯示在資金快速輪動的市場環境中，透過主動選股與靈活調整持股，更有機會掌握AI產業擴張所帶來的投資契機。

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