鋼廠本季財報值得期待

鋼價持續走揚，中鋼（2002）、燁輝（2023）、高興昌（2008）等鋼鐵族群盤價連續上調，但首季獲利表現並未顯現，仍在苦苦追趕中；業內人士說，鋼價連續上漲，台鏈業者雖談不上大賺，但預估本季財報表現有望轉亮。

以龍頭中鋼為例，今年自1月起盤價連續上漲到5月，市場行情雖明顯回升，中鋼首季仍呈現虧損，單季稅前虧損約9.6億元，凸顯鋼價上漲尚未完全反映在獲利端；營收方面同樣未見明顯成長，3月營收286億元、年減約2.3%，需求復甦仍有限。同樣情況也出現在下游單軋與加工廠。

法人分析，造成鋼價漲、鋼廠不賺的關鍵，主要是成本壓力過高，成本與售價同步上升的情況下，鋼廠實際利差並未明顯擴大。

其次是為了接單被迫讓利，中鋼即坦言，第1季為協助下游客戶接單，盤價調整相對保守，並非完全反映市場行情，因為中鋼要照顧用戶，產業共生策略有助維持台灣鋼鐵工業供應鏈穩定，但也壓縮中鋼廠短期獲利。

第三是需求復甦力道仍不足。儘管市場進入第2季傳統旺季，下游回補庫存需求回升，但整體需求並未出現爆發性成長鋼鐵需求呈現「沒有不好、也沒有很好」的狀態，需要時間沈澱。