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大陸庫存去化、政策加碼、需求韌性支撐 中鋼新一波漲價動能有影

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
上市鋼廠普遍預期，在大陸庫存快速去化、對岸政策持續加碼以及需求維持韌性三大利基支撐下，看好大陸五一長假結束後，鋼價仍具進一步上行空間。鋼價示意圖。 圖／AI生成，非新聞現場。
上市鋼廠普遍預期，在大陸庫存快速去化、對岸政策持續加碼以及需求維持韌性三大利基支撐下，看好大陸五一長假結束後，鋼價仍具進一步上行空間。鋼價示意圖。 圖／AI生成，非新聞現場。

鋼市利多堆疊，中鋼（2002）、中鴻（2014）、燁輝（2023）等上市鋼廠普遍預期，在大陸庫存快速去化、對岸政策持續加碼以及需求維持韌性三大利基支撐下，看好大陸五一長假結束後，鋼價仍具進一步上行空間。業內認為，有望推升以為中鋼為首的台廠新一波漲價動能。

中鋼專家表示，亞洲用鋼需求面雖未全面強勁復甦，但支撐力仍大，隨著大陸AI、科技業建廠、都市更新等需求釋出，預期5月用鋼需求仍可維持一定水準，推升相關鋼鐵供應鏈「榮景至少到上半年結束沒有問題」，值得鋼鐵終端買家積極把握。

上市鋼廠主管指出，中鋼盤價連五個月上漲，鋼市現況依舊表現正向，當前大陸進到五一黃金周假期，鋼鐵流通與出貨勢頭緩和；回顧市況，大陸4月鋼材綜合價格指數上揚逾50點，其中熱、冷軋、中厚板、鋼筋與線材走強，但鐵礦石價格略有回落，焦煤價格反彈，整體煉鋼成本維持高檔，為鋼價形成底部支撐。

此外，根據商情反應，大陸鋼材社會庫存持續下降，近四周累計減少200萬公噸，且單周降幅多次突破50萬公噸，凸顯市場去化庫存速度加快，顯示大陸鋼鐵庫存水位已接近相對低檔區間。

上市鋼廠主管說，值得關切的是，美國與伊朗戰爭歹勢拖棚，伊朗是全球前十大產鋼大國，如今鋼廠被炸導致出口到東南亞的鋼胚叫停，市場胚料短缺，台灣多家單軋廠買不到進口鋼胚 ，印尼德信熱軋對台報價已經站上每公噸600美元，這種時機下，賣家不漲價就真的是「耗呆」了，因為伴隨石油、天然氣價格高漲，如果鋼價不跟進上漲，自身風險就會很高。

除了上游的熱冷軋外，鍍鋅、烤漆鋼捲當下也面臨國際鋅錠大漲甚至油漆缺料的情形，進一步帶動單軋廠全面提高行情。

上市鋼廠主管坦言，鋼市需求並沒有很好，只是維持一定的基本量，「鋼價漲與不漲都是那個量」，買家也知道成本一直拉高，因此願意用較高的價格採購，大家都心知肚明，這波鋼市會好不是需求很好，後面會好多久也不知道，「大家都保守，反而可以走得比較久」。

這種情況下，鋼價在大陸五一長假結束後還有反彈空間，需注意短期存在梅雨季節、需求節奏放緩等因素干擾，但在庫存下降與政策支撐下，鋼市下行風險相對有限，值得積極把握。

大陸 供應鏈 鋼價

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