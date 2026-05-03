蝦皮把紙箱拿掉了！4百萬人使用無包裝配送 momo和酷澎警戒中

摘要 蝦皮將無包裝配送擴大至全平台賣家，用戶數突破400萬。去掉紙箱不只省包材，更提升物流車裝載量與智取櫃周轉率，把成本優勢轉為行銷銀彈。但商品碰撞風險仍是隱憂。對momo、酷澎而言，缺乏店到店基礎設施，這招綠色攻勢短期內難以複製。

蝦皮店到店威力有多強？從7-11和全家兩大超商竟願意與momo聯手調降全站超取運費門檻可見一斑。但蝦皮日前宣布，無包裝隔日到貨服務將拓及全平台賣家，可以預見他們的攻勢還沒到盡頭。

蝦皮的環保無包裝配送，最初是先從自營商品的出貨起步，而後拓及大賣家，今年擴大到全平台賣家。根據蝦皮官方公布的數據，2025年10月有78萬人使用，到了2026年4月就超過400萬人，用戶成長超過4倍。

為什麼這個無包裝配送服務值得關注？關鍵在於，綠色配送的環保主張底下，無包裝對蝦皮的營運其實還帶來了多重效益，其中最直接的，就是成本節省。

少一個紙箱，省下的不只是包材錢

當商品去除紙箱和各種包材，體積縮小了，使得蝦皮店到店每一趟物流車次裝載量都可以增加，且讓智取店內的每一個空間，有機會達到最大化利用。

舉例來說，原本只能裝載一個紙箱的空間，去除商品外包裝，透過智取櫃的隔板調整，在相同大小的空間內，就有機會放入更多消費者的不同訂單。

隨著選用無包裝配送的訂單量增加，每一個節點的小小節省，都會被累積放大。而且如果是蝦皮自營商品，還可以再省下紙箱、包材成本，以及集貨和裝箱的步驟、時間與人力。

他們在這裡省下的每一分錢，都可以轉化成用來圈進更多客戶和訂單的行銷與補貼銀彈。

而且無包裝為蝦皮帶來的效益不只顯現在降成本，也有助於拉抬業績。

一方面，在環保意識抬頭下，無包裝對特定客群具有一定的吸引力，且拆箱回收也是許多消費者網購實際會遇到的困擾。除此之外，蝦皮主打無包裝可以隔日到貨，等於擴大了平台上可提供隔日到貨的選項，進一步補強蝦皮原先相較momo、酷澎等平台在配送速度上的落差。

櫃位周轉率，才是關鍵數字

還有無包裝對智取店櫃位周轉率提升的幫助，也是一大關鍵。對蝦皮來說，每一家智取店可以容納的櫃位空間和成本都是固定的，所以一家店的貨物吞吐量大小，對營收和利潤的影響是很直接的。也因此，如何降低店到店的空間閒置率，並提高周轉率，一直是蝦皮店到店持續在全台拓點之外，不斷優化的課題。

對蝦皮來說，只要能減少消費者因櫃位滿格無法選取，以致棄單或改選超商取貨的情況發生，對業績就是正向加分。

當然，無包裝也不是這麼完美，最大的問題，就是商品在缺乏外包裝保護下，出貨過程中更容易因碰撞而損壞，進而影響消費者滿意度，並增加客服和退貨成本。實際上，在網路社群也可以看到相關負面討論。

對賣家來說，如果加計這段風險，省下來的時間和包材成本未必划算，然而從過去的經驗看，蝦皮藉由釋出推廣期紅利，往往還是能帶動賣家跟進新功能與新服務。當新服務使用者人數擴大，又會再成為推動賣家持續投入的強大推力。

可以說，之於蝦皮，無包裝配送不只是店到店投資價值的再放大，同時也是在型塑對手難以複製的差異化優勢。

「店到店」成對手難跟進的護城河

只要是販售實體商品的電商，就會有最後一哩配送成本，對於每天要出貨上萬筆，甚至上看數十萬筆訂單的momo、酷澎等業者來說，每一分包材成本和物流成本的節省都是可觀的。然而，在缺少蝦皮店到店這樣的最後一哩配置下，其它業者很難跟進。

畢竟，無包裝配送對於主要以人力提供服務的超商來說，複雜度太高，而且有消費者隱私問題和商品遺失風險，配合不易。

當然，還有另一種可能性，就是做到宅配最後一哩的專車專送。如酷澎在韓國有大量自有車隊，因此可以根據本身需求作車輛設計，實現使用簡易塑膠袋包裝的節省效果。目前看來，持續提高在台灣自有車隊配送佔比的酷澎，似乎也有往這個方向發展的意圖。

蝦皮店到店的大規模展店，已經改變了台灣的街景；這波無包裝配送的推動，則是可能再改變台灣電商物流競爭格局，甚至更進一步影響整體競爭賽局。

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《原文蝦皮把紙箱拿掉了！4百萬人使用無包裝配送，momo和酷澎警戒中》