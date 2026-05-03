點子農場／傳奇鋼琴家串起台日情誼

那一天，全世界的主要媒體都同時發布新聞，說拉赫曼尼諾夫最後一個弟子露絲史蘭倩斯卡（Ruth Slenczynska）在美國加州過世，享年101歲。這則新聞的背後，是一段以音樂串起台日情緣的動人故事。

因為推動「台日共丸」藝術交流活動，我有幸成為這故事的見證者，並且和背後的關鍵推手三船文彰醫師多次深度對談。

1934年，當時年僅九歲的露絲，突然收到一封緊急電報，告知傳奇音樂家拉赫曼尼諾夫因手肘受傷無法登台演出。主辦單位請求這位音樂神童救火，她不僅一口答應，還完美地重複演奏了大師原本預定的整場曲目。拉赫曼尼諾夫對此深感驚訝與感激，隨即邀請史蘭倩斯卡見面。她於是成為拉赫曼尼諾夫旅居美國後收下的唯一弟子。

露絲晚年的「台日情緣」則是一場跨越國界的藝術接力。2001年，丈夫過世後，她陷入哀痛並中斷彈琴長達三年。在學生的邀請下，她於2002年來到台北外雙溪的東吳大學擔任客座教授。這場漂流，讓她重新找回指尖的靈魂，也在此時偶遇了旅日在岡山執業的台裔牙醫師三船文彰。三船醫師在台北的一場聚會中，被她指尖落下的第一個音符深深感動，進而促成了她隨後15年間十度訪日。

三船文彰出身藝術世家，父親是旅日名畫家劉生容，叔公是前輩藝術家劉啟祥。這場相遇，開啟了日後露絲的傳奇之旅。三船文彰在為紀念其父所建的「劉生容紀念館」內，請露絲使用一台1926年製的史坦威鋼琴，錄製了高達19張《露絲·史蘭倩斯卡的藝術》系列專輯。露絲在那裡找到了靈魂的避風港，她對藝術的極致追求，即便在90歲高齡時，仍堅持每天九小時的刻苦練習，這種追求卓越的精神深深震撼了日本與台灣的聽眾。

露絲不僅在台北外雙溪傳承琴藝，更將這份優雅帶進了東京皇居。她曾於2005年、2013年與2018年和三船文彰三度受邀入宮，與同樣熱愛音樂的美智子皇后（現為上皇后）親切交流並共享樂音。三船醫師也見證了這段情誼如何超越國界與政治。甚至在2021年台灣疫情嚴峻時，透過這份長年積累的「音樂善緣」，促成了日本捐贈疫苗給台灣的歷史性義舉。

2018年，93歲的露絲在東京三得利音樂廳舉行了一場歷史性的音樂會，獲得長達八分鐘的起立鼓掌，那是她對日本最後也最華麗的謝幕。

從露絲串連台日情誼的經驗中，也讓我看到藝術在未來雙方連結時扮演的神奇角色。具有能量的樂音能振奮精神，產生「結善緣」的力量。就像露絲以藝術跨越語言與疆界，在台北的教學與東京皇居的琴聲中，建立起信賴與共同的美好回憶。

當人們因為共同追求「美」而連結在一起時，藝術便能轉化為和平的力量，成為台日兩地未來在面對挑戰時，堅韌且充滿愛與智慧的連結橋樑。

露絲以101歲高齡與世長辭，但她始終心繫台灣這片在晚年照顧她的土地。她在世時曾經多次說，「台灣一直是我心中最近的地方」。