藥華藥撤仲案提起上訴至德國聯邦最高法院 公司強調強勁成長趨勢不變

藥華藥（6446）3日宣布，針對德國法蘭克福高等法院（OLG Frankfurt）駁回公司提出撤銷國際商會（ICC）仲裁庭2025年2月17日「部分仲裁判斷」之聲請，已依法向德國聯邦最高法院（BGH）提起上訴。公司強調，本案對財務與營運均無影響，所有業務依既定計畫穩健推進。

本案上訴由藥華藥第一次仲裁案上訴之委任律師Thomas Winter再度代理。藥華藥表示，Winter於2022年成功協助公司於德國聯邦最高法院勝訴，免除約1.42億歐元潛在賠償責任，具備深厚之重大商業訴訟經驗與高度專業實績。目前僅約40位律師具備德國聯邦最高法院出庭資格，Winter即為其中之一，並曾任職於Boston Consulting Group，長期深耕醫療產業相關法律與策略案件。此外，其於2020年獲德國《JUVE》雜誌評選為最受推崇之最高法院律師之一。

針對本次仲裁聲請遭駁回，藥華藥管理團隊表示，將持續依循法律途徑積極應對並維護公司權益。藥華藥創辦人暨執行長林國鐘重申一貫信念：「正義雖會遲到，但一定會到。」展現審慎且堅定的立場。

在營運表現方面，藥華藥近年持續展現強勁成長動能，自2024年轉虧為盈、稅後純益約30億元，2025年進一步提升至約50億元；2026年第1季營收達51.2億元，年增率57.23%，顯示商業化策略執行成效顯著，整體財務結構與現金水位維持穩健。

公司並指出，德國高等法院裁定亦確認Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）為林國鐘之發明，進一步彰顯藥華藥核心技術價值。Ropeg全球商業化布局持續推進，在美洲、歐洲及亞洲市場穩步擴大真性紅血球增多症（PV）滲透率，並與加拿大公司FORUS Therapeutics合作推進上市進程，預計最快於2026年7月取得藥證。

2026年亦為公司關鍵成長年度，同步推進Ropeg於原發性血小板過多症（ET）適應症全球取證進程，預計將於台灣、日本、中國、美國及韓國陸續取得藥證，其中美國與日本預計最快於2026年8月核准。另在原發性骨髓纖維化（PMF）領域，藥華藥的HOPE-PMF為全球首個獲美國FDA核准用於早期PMF之第三期臨床試驗，現已接近完成收案，公司對於Ropeg於2028年取得PMF藥證具高度信心。

隨著全球骨髓增生性腫瘤（MPN）市場規模突破百億美元，國際藥廠布局持續升溫並加速整合。近期，Eli Lilly宣布將以最高23億美元收購Ajax Therapeutics，聚焦骨髓纖維化（MF）及真性紅血球增多症（PV）之二線治療市場；Takeda藥廠則進一步取得Rusfertide於美國市場之授權，該藥用於PV放血合併治療。整體而言，Takeda以總額近10億美元授權金取得該產品全球市場權利，並附帶14%至29%之銷售權利金。

上述交易案例顯示國際大藥廠持續加碼投入MPN領域，進一步凸顯該市場之高度成長潛力與長期戰略價值。藥華藥將持續深化MPN領域之全球商業化布局，優化市場准入策略，提升產品覆蓋率與長期市場價值，穩步邁向涵蓋PV、ET及PMF之世界級領導企業。

藥華藥表示，公司一貫秉持誠信與資訊透明原則，並依法於公開資訊觀測站、公司網站及定期財報中充分揭露公司資訊，確保投資人即時掌握正確訊息。本次上訴不影響既定營運計畫與成長策略，亦不改變公司對中長期營收與獲利之正向展望。未來將持續穩健推進全球布局，強化競爭優勢，並提升台灣生技產業於國際市場之能見度與影響力。