每月補助4000元 桃市原民租金補貼隨到隨辦

桃園市政府自籌經費辦理原住民族租金補貼，市府住宅發展及都市更新處今天表示，自今年4月1日起啟動「隨到隨辦」機制，符合資格者每月最高可獲4000元租金補助，受理至計畫戶數用罄為止，呼籲尚未申請的族人盡速提出。

住都處表示，依中央規定，原住民族在原鄉持有自宅便無法申請內政部租金補貼，然而市府發現，不少族人雖在原鄉擁有房產，卻因在都會區工作而有實際租屋需求。為解決此一困境，桃園市政府自籌經費辦理原民租金補貼，去年起進一步放寬申請條件，原規定自宅與租屋地距離需達30公里始得補助，放寬為距離20公里以上即符合資格，預估能增加約4成族人受惠，有效紓解族人在外的房租壓力。

住都處表示，115年度補貼計畫原於去年10月統一受理，並自今年1月起開始核撥；考量部分族人未能及時在期限內申請，且計畫經費尚有額度，秉持照顧族人的初衷，決定重啟申請管道，改採隨到隨辦方式受理，更具便利性。

申請資格方面，凡設籍桃園市的原住民市民且符合相關規定者均可提出申請。民眾須備妥申請書、申請人及其配偶的戶口名簿影本、申請人的郵局存摺封面影本以及租賃契約，並需提供申請日前一個月內的全戶所得與財產證明等相關文件。

住都處提醒，本項補貼具有排他性，申請人或其家庭成員不得重複接受2種以上的住宅資源補助，詳細申請規定可前往桃園市政府住宅發展及都市更新處官方網站查詢。