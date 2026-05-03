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新竹北區、香山區房市盤整 議價率增買方議價空間變大

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
受中央銀行第7波信用管制政策影響，全台房市買氣持續偏保守。新竹市地政處表示，本季交易量減幅已明顯收斂，去年第4季買賣移轉登記棟數為1033棟，較上季增加9棟，預售屋申報戶數80戶較上季增加21戶。圖／新竹市政府提供
受中央銀行第7波信用管制政策影響，全台房市買氣持續偏保守。新竹市地政處表示，本季交易量減幅已明顯收斂，去年第4季買賣移轉登記棟數為1033棟，較上季增加9棟，預售屋申報戶數80戶較上季增加21戶。圖／新竹市政府提供

受中央銀行第7波信用管制政策影響，全台房市買氣持續偏保守。新竹市地政處表示，本季交易量減幅已明顯收斂，去年第4季買賣移轉登記棟數為1033棟，較上季增加9棟，預售屋申報戶數80戶較上季增加21戶。北區與香山區平均議價率分別由上季的2.6%與3.0%，上升至本季的3.3%與6.4%。

新竹市長高虹安指出，市府持續透過住宅市場分析掌握房市變化，2025年第4季數據顯示，交易量已出現止跌跡象，市場逐步回歸自住需求與長期置產基本面，有助於房市穩定發展。

地政處長何憲棋指出，新竹市去年第4季買賣移轉登記棟數為1033棟，較上季增加9棟，季增0.88%，顯示交易量趨於持穩；預售屋市場方面，本季實價登錄揭露件數為80戶，較上季增加21戶。平均單價為每坪59.4萬元，議價率隨區域開價調整而變動，北區與香山區平均議價率分別由上季的2.6%與3.0%，上升至本季的3.3%與6.4%。

地政處說明，在價格指數方面，去年第3季住宅單價指數季增17.63、年增21.71，顯示短期價格仍有上升動能；惟滾動指數季增2.5、年增11.71，增幅持續收斂，反映整體房價漲勢已逐步趨緩。進一步以屋齡觀察，屋齡5年以上中古屋價格自2021年以來持續上揚，本季轉為持平，顯示中古屋市場逐步回歸理性。

此外，從中古屋交易結構分析，本季仍以11層以上電梯大樓為主要產品，占比38.96%；格局以3房為主，占41.50%，其次為4房及2房。成交物件以屋齡10年內為主，約佔總量之50.29%，顯示市場對屋況較新且具生活機能之住宅產品仍具穩定需求。

地政處表示，去年第4季新竹市房市呈現「量縮回穩、價格趨於平緩」之發展態勢，市場由修正轉入盤整階段，市府將持續觀測市場變化，並提供市場數據，維持房地產資訊透明化，供市民作為購屋決策之參考，民眾亦可至「新竹市幸福宜居網」地理資訊服務 ( https://eghouse.hccg.gov.tw/webgis/ )查詢相關資訊。

地政處長何憲棋指出，新竹市去年第4季買賣移轉登記棟數為1033棟，較上季增加9棟，季增0.88%，顯示交易量趨於持穩。圖／新竹市政府提供
地政處長何憲棋指出，新竹市去年第4季買賣移轉登記棟數為1033棟，較上季增加9棟，季增0.88%，顯示交易量趨於持穩。圖／新竹市政府提供

從中古屋交易結構分析，本季仍以11層以上電梯大樓為主要產品，占比38.96%；格局以3房為主，占41.50%，其次為4房及2房。成交物件以屋齡10年內為主，約佔總量之50.29%。圖／新竹市政府提供
從中古屋交易結構分析，本季仍以11層以上電梯大樓為主要產品，占比38.96%；格局以3房為主，占41.50%，其次為4房及2房。成交物件以屋齡10年內為主，約佔總量之50.29%。圖／新竹市政府提供

房價 房市 高虹安

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