姚振祥筆耕50年體悟以終為始 筆觸轉動人間悲歡離合

裕隆副董事長、裕日車總經理姚振祥具備機械專業，在集團歷練長達近50年；鮮為人知的是，姚振祥公務以外的「詩人」角色也綿延50年。他浸淫歐美文學巨擘世界，以「古魯」為名筆耕不輟，體悟「以終為始」的人生哲理，透過感性文字筆觸，揮灑人間至親和男女摯愛的悲歡離合。

姚振祥在公務繁忙之間的空檔，接受中央社記者專訪，過程中，有別於思維邏輯理性、行事作風講求效率和技術導向的外在形象，姚振祥展現細膩、浪漫、同理共情的另一面。

他娓娓道來為何熱愛西方文學、何以用「古魯」為筆名開啟寫詩和著文的朝聖之路。身為土生土長的嘉義子弟，姚振祥從高工、工專畢業後，「北漂」來到台北就讀技術學院，在新店租房。有天父親從嘉義北上探望，房東提供空房讓姚振祥借住，晚上他隨意翻閱架上雷馬克小說「西線無戰事」，卻觸動心弦深陷其中情節，久久不能自已。

姚振祥說，「西線無戰事」觸發了自己深埋在DNA裡追尋人生哲理與人存在意義的渴望；從此，他一股腦地浸淫在西方小說和翻譯文學著作的瀚海中。

技術學院畢業後，姚振祥幸運進入裕隆工作，若有空閒，他會到重慶南路買書，往後4年期間，他大量閱讀歐美文學巨擘的翻譯小說、戲劇著作和文學詩詞，以及西方古典哲學經典。

飽覽群書之餘，姚振祥萌生創作念頭。他說，日常工作身份是姚振祥，但人生不見得也是。他想著，古代教育家孔子出身山東魯國，以「魯」為名意旨文學；另在百家姓裡找尋筆畫相對較少、讀音類似的「古」字，以「古魯」兩字開啟自己的「詩人」創作之路。

姚振祥先在當時的裕隆月刊投稿，發表首篇短篇散文和短詩，一開始就獲得同事關注。數十年以後，姚振祥出書，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮在一個場合，當面笑著向姚振祥說「古魯你好」，讓姚振祥備感窩心。

他說，寫現代詩作為起頭比較簡單，不拘泥架構押韻對仗，可以隨心所欲；但他之後也有思緒枯竭、寫作挫折的時候，「用手打腦袋也寫不出來」。

創作過程中，姚振祥體會，強逼自己寫不出好內容，反而是靈光乍現的片段更能歷久彌新。於是他懂得「斷捨離」，寫作不斷進步，丟棄過往大部分素材，只留下10%份量的創作內容，平常紙筆不離身，一有靈感觸發腦海中的思維，隨手筆記下來。

透過工作、閱讀、筆耕，姚振祥體認到，人的能力展現在工作層面，更上一層則是知識層面，而人很難做出超過既定知識範圍的能力；儘管知識左右能力，但想像力可以決定知識的格局。透過文學，他感受到想像力的存在與力量，而想像力可以拉高人生和生命的層次，視野看得更清楚。

站在歐美文學巨擘的肩膀上，姚振祥說，西方經典都脫離不了人生哲理，但沒有任何人可以告訴誰生命是什麼，「生命很難被理解」，這得要自己親身思索體驗。

姚振祥體悟，人生是「以終為始」，因為人不可避免都會死亡，站在死的起點，回首看人生該怎麼走，其實每分每秒時間非常寶貴；而人能夠擁有的，只有過程，過程才是人可以真正得到而屬於自己的東西，因此，人要讓自己現在每分每秒都覺得都是有意義的。

姚振祥說，人生不僅只是生存度日，還有著多元的動力來源。他自己感受到，男女摯愛是人生命最大的泉源與動力，感情過程中雖有諸多價值觀約束、約定俗成界線無法超越，難免盡顯悲歡離合，但人體會愛情驅動生命的爆發力，結果如何沒有關係，而生死感情起折轉合的人生，可以是寫作源源不斷的題材。

對於人生，姚振祥說，人生始終活在各種對立當中而不斷前進，在生死、得失、快樂痛苦、光明黑暗、醜陋美麗、懷疑接受之中相互作用、相輔相成而產生動力。

姚振祥用開放的心胸迎接「人生無法定義、只能親身體驗」的哲理，笑看數位人工智慧時代的劇烈變動。他用智慧手機和AI輔佐創作，也時常重新翻閱品味歐美古典文學，得出不一樣的感受。

姚振祥不擔憂數位AI時代是否取代書籍的假設課題，他說，每個世代認真思考的群數總是鳳毛麟角，表象總會過往雲煙，而人有追求真善美的初衷，活著可以用心思考，因為世界並非眼見那般，用心體悟、思維、摸索，透過文學、藝術、繪畫、音樂、影像等載體表達，最終是自我溝通的過程，「世界是自己心中所感的那個模樣」。

談到下一本小說主題，姚振祥談到，因為親人近日面對人生最後課題，想以親身經歷為基礎描述，藉此反射人的本質。他說，創作離不開生命和社會，不斷反思自己，期盼每個人都能追尋到屬於自己的生命特質。