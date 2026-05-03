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全球最強水泥 台泥瞄準 AI 商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）董事長張安平昨（2）日表示，針對半導體與AI算力中心建廠潮，台泥推出全球最強的萬磅強度水泥，台北市基隆路斥資268億的土地開發案期許今年能動工，至於高雄32公頃土地資產也已有了規劃想法。

針對未來十年發展，台泥昨日宣布，因應台灣半導體、AI算力中心建置高峰，一口氣推出強度比同業強三倍的「台泥極平80自平泥」，鎖定高端科技客戶強化國內水泥市場。此外，台泥也透過土耳其子公司OYAK Cement運用3D列印技術興建具低碳足跡、光電與用水自給自足的「智慧綠色」住宅。

張安平說明，此項計畫主要運用接近100%的營建廢棄物再生材料，產製的水泥強度可達傳統水泥相同水準，並解決城市廢棄物處理問題。台泥仍有多項新計畫持續推進中，今年預期有一至兩項對外發表。

針對信義區開發案，張安平強調，待主管機關核准後再進一步推動，期待今年能動工，至於高雄土地資產開發案目前已有發展構想。

在能源布局上，張安平表示，全球綠色能源發展趨勢逐步明朗，尤其歐洲愈來愈重視非石油能源發展，非洲也開始關注綠能。台泥目前綠色能源相關業務以歐洲為重要市場。他強調，能源產業屬中長期投資，台泥去年已在歐洲布建超過200個案場，主要集中在南歐，其他區域也會逐步擴大。

張安平昨日率台泥跨水泥及綠能事業體全球經營團隊，與來自歐亞非橫跨水泥、環保、儲能、航運、電力等11個產業員工代表，一同面向大眾。他指出，台泥自2017年啟動全面低碳轉型，八年來從台灣水泥企業蛻變為跨足歐亞非的全球綠色集團，最具體的成果展示。

台泥 土耳其 高雄

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