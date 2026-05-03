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台泥公司80周年慶 董座張安平：接班人需股東選出

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台泥董事長張安平。記者謝柏宏／攝影
台泥董事長張安平。記者謝柏宏／攝影

台泥（1101）昨（2）日舉行80周年慶，已持有台泥股權6.42%的中信金大股東辜仲諒並未現身。針對辜仲諒有意進入董事會並影響經營權傳聞，台泥董事長張安平首度公開表示，台泥是上市公司，「任何人都可以買股票」，任何相信台泥理念的人，都是台泥可傳承對象，但最終仍需由股東選出接班人。

台泥昨日於台北華山文化創意產業園區舉辦80周年「築夢文明 Shaping the Future Civilization」慶典，包括富邦集團董事長蔡明忠、台新金控董事長吳東亮、宏碁集團創辦人施振榮、三三會理事長林伯豐、遠東集團創新長徐國安，以及台泥歷任董監事等均出席活動。目前已是台泥單一最大股東的辜仲諒則未出席。

辜仲諒自去年12月底開始買進台泥股票，截至今年4月23日止，已持股台泥6.42%，躍居台泥單一最大股東。張安平昨日被問到未來傳承和交棒的想法，他說，任何相信台泥理念的人，都是台泥可傳承的對象，他笑稱「辜先生可能特別相信台泥理念」。

外傳張安平主動找辜仲諒入股，張安平表示，他是辜仲諒的長輩，兩人在家族聚會見面是常態，怎麼可能不碰面？至於三元能源火災是否是辜仲諒入股起因，他強調去年7月發生火災，台泥明年才進行董事改選，時間相隔太遠，近日相關報導「太有想像力了」。

張安平表示，台泥做為一家上市公司，過去十年股東會從來沒有任何大問題產生，許多股東支持台泥目前發展，自他接掌台泥董座初期，台泥股東僅十幾萬人，但現在已有55萬人以上；此外，台泥股東結構中，機構法人目前持股接近五成，對台泥經營理念也持正面看法。他重申，台泥未來接班人，最終仍需交由股東們選舉產生。

張安平表示，三元能源大火是他職涯多年來從未面臨過的重大打擊，承受極大壓力，也讓他不斷思考為什麼會發生火災事件，但即便如此，機構法人也仍然認同台泥。

施振榮 台新金控 吳東亮

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