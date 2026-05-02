台泥80周年慶…推出全球最強萬磅水泥 瞄準半導體與AI算力中心建廠潮

台泥（1101）2日舉辦80週年慶，針對半導體與AI算力中心建廠潮，推出全球最強萬磅強度水泥，並發表以100%營建廢棄物再生材料結合3D列印技術興建的「智慧綠色」住宅。台泥在北市基隆路斥資268億的土地開發案，董事長張安平表示，期許今年能正式動工，下一步高雄32公頃的土地資產也已開始有規劃想法。

台泥2日於台北華山文化創意產業園區舉辦80週年「築夢文明 Shaping the Future Civilization」慶典，揭示這家見證台灣從戰後重建走向全球低碳轉型的建材企業，下一個80年的行動主軸—把過去「建設城市」的水泥業自我認知，向前延伸為「形塑文明」的下一段路。

張安平於致詞中為這份使命作出註解：「今天的世界仍在改變，科技在加速，氣候在變化，文明正在翻頁。但有一件事情始終不會改變：文明，永遠需要基礎。需要橋樑，需要道路，需要城市，需要乾淨穩定的能源，需要處理廢棄物，需要讓人類可以安身立命的土地。而台泥所做的，正是守護這個基礎。我們不只是建設城市。我們是在守望文明的明天。」

張安平並率領台泥跨水泥及綠能事業體的全球經營團隊，與來自歐亞非橫跨水泥、環保、儲能、航運、電力等11個產業的員工代表，一同面向大眾。張安平指出，這是台泥自2017年啟動全面低碳轉型、八年來從一家台灣水泥企業蛻變為跨足歐亞非的全球綠色集團，最具體的成果展示。

針對未來十年的發展，台泥宣布，因應台灣半導體擴廠潮與AI算力中心建置高峰的到來，公司一口氣推出強度比同業強3倍的「台泥極平80自平泥」，鎖定高端科技客戶來強化國內水泥市場。此外，台泥也透過土耳其子公司OYAK Cement運用3D列印技術興建具低碳足跡、光電與用水自給自足的「智慧綠色」住宅。

張安平說明，此項計畫主要運用接近100%的營建廢棄物再生材料，產製的水泥強度可達傳統水泥相同水準，並同步解決城市廢棄物處理問題。台泥仍有多項新計畫持續推進中，今年預期將有一至兩項進展對外發表。

針對信義區開發案，張安平強調，此案仍待主管機關核准後再進一步推動，期待今年就能正式動工，至於高雄土地資產開發案目前也已有了發展構想。

在能源布局上，張安平表示，全球綠色能源發展趨勢已逐步明朗，尤其歐洲愈來愈重視非石油能源發展，非洲也開始關注綠能發展。台泥目前的綠色能源相關業務以歐洲為重要市場。他強調，能源產業屬於中長期投資，台泥去年已在歐洲布建超過200個案場，主要集中在南歐地區，未來其他區域也會逐步擴大。