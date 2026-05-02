台泥80周年慶 張安平首度公開談經營權：接班人由股東選舉產生

台泥（1101）2日舉行80週年慶典，已持有台泥股權6.42%的中信金大股東辜仲諒並未現身。針對辜仲諒有意進入董事會並影響經營權的傳聞。董事長張安平首度公開表示，台泥是上市公司，「任何人都可以買股票」，任何相信台泥理念的人，都是台泥可傳承的對象，但最終仍需由股東們來選舉接班人。

台泥昨日於台北華山文化創意產業園區舉辦80週年「築夢文明 Shaping the Future Civilization」慶典，出席典禮貴賓包括富邦集團董事長蔡明忠、台新金控董事長吳東亮、宏碁集團創辦人施振榮、三三會理事長林伯豐、遠東集團創新長徐國安、以及台泥歷任董監事等300位貴賓親臨見證。目前已是台泥第一股東的辜仲諒則未出席。

近日媒體連日報導，辜仲諒自去年12月底開始買進台泥股票，截至今年4月23日止，已持股台泥6.42%，躍居台泥單一最大股東。張安平昨日被問到未來的傳承和交棒的想法，他說，任何相信台泥理念的人，都是台泥可傳承的對象，他笑稱「辜先生可能對台泥的理念特別相信」。

張安平表示，台泥做為一家上市公司，過去十年股東會從來沒有任何大問題產生，許多股東支持台泥目前的發展， 自他接掌台泥董座初期，台泥股東僅十幾萬人，但是到現在已有55萬人以上；此外台泥股東結構中，機構法人目前持股也拉近五成，目前對台泥的經營理念也持正面看法。

張安平表示，三元能源大火是他職涯多年來從未面臨過的重大打擊，承受極大壓力，也讓他不斷思考為什麼會發生火災事件，但即便如此，機構法人也仍然認同台泥。他說，三元能源是科技事業，仍會持續評估各種發展方法。他重申，台泥未來的接班人，最終仍需交由股東們選舉產生。

此外，媒體連日報導張安平主動找辜仲諒入股的消息，張安平表示，他是辜仲諒的長輩，兩人在家族聚會見面是常態，怎麼可能不碰面？但是三元能源火災是否是辜仲諒開始買台泥股票的起點，他強調去年7月發生火災，台泥明年才進行董事改選，時間相隔太遠，近日相關報導「太有想像力了」。