台泥信義區案投資268億元 爭取TOD容獎拚年底開工

台泥啟動資產活化計畫，今年4月董事會通過投入新台幣268億元開發台北市信義計畫區土地。台泥董事長張安平今天表示，此案規劃超過3年，目前正申請建照並爭取容積獎勵，目標今年底開工。

台泥今天舉辦80週年慶典，張安平親自出席之外，富邦集團董事長蔡明忠、台新新光金控董事長吳東亮、宏碁集團創辦人施振榮、三三會理事長林伯豐等，以及土耳其、加拿大、英國等駐台使節等人皆出席。

台泥近期宣布啟動資產活化計畫，今年4月董事會通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發預算，預計投入268億元，將興建3棟企業總部大樓，1棟台泥自用，另2棟預計出租或出售，規劃2031年完工。

張安平今天會後受訪時表示，目前台泥正向台北市政府申請建照，並規劃爭取TOD（大眾運輸導向開發模式）容積獎勵，待都市計畫與相關審議通過後，目標今年年底開工。

他說，信義區的資產活化規劃超過3年，設計比想像中複雜，既要讓風進來，也要考量發生颱風時的強風防護，並要配置降溫系統及儲能設備。

至於規模更為龐大的高雄資產開發，張安平說目前有初步想法，但還需時間進行更細膩的規劃。

台泥推動資產活化之際，也布局國際低碳發展。台泥指出，在台灣推出旗艦型地坪（建築地面結構）產品，瞄準半導體擴廠潮與AI算力中心建置高峰下，科技廠辦對高規格地坪的迫切需求。

國際布局方面，張安平說，上週台泥土耳其子公司OYAK Cement與2023年震災嚴重的哈泰（Hatay）省政府簽約，該省將劃撥約5000平方公尺土地，台泥運用3D列印以及回收的營建廢棄物，興建21棟具低碳足跡、光電與用水自給自足的「智慧綠色」住宅，協助當地震後重建與社會生活的數位轉型，獲選為COP31氣候峰會綠色重點項目之一。

台泥表示，其中20棟為1+1格局公寓，還有1棟因位置特殊規劃為圖書館，支持當地的社交互動與教育功能；這些住宅完工後，將交付哈泰省政府用於安置受災家庭，也展現台泥以低碳技術參與國際永續議題的能量。