成第一人選？外界傳辜仲諒將掌台泥 張安平：接班人由股東選出

中信金大股東辜仲諒去年底起透過自有資金與貸款，持續加碼台泥股票，台泥明年將改選董事，外界傳出辜仲諒將進入台泥董事會，成為接班第一人選。對此台泥董事長張安平表示，台泥是上市公司，「任何人、任何姓氏都可以買（台泥）的股票」，最終是由股東們選出接班人。

辜仲諒自去年12月底開始買進台泥股票，至今年4月23日止，已持股台泥6.42%，躍居台泥單一最大股東。台泥80週年慶典今天登場，外界聚焦辜仲諒是否出席，不過最終並未現身。

張安平今天在會後回應近期辜仲諒入股傳聞。市場傳出因台泥擁有豐富資產，吸引市場派進場買股票，張安平說，台泥是一家上市公司，任何人都可以買股票；對於傳承和交棒的想法，他說，任何相信台泥理念的人，都是台泥可傳承的對象，最終是股東們來選舉接班人。

至於是否曾與辜仲諒面對面談及入股一事，他向中央社記者表示，兩人在家族聚會見面是常態，「怎麼可能不碰面？」被問及三元能源大火是否為辜仲諒入股契機，張安平表示，去年7月發生火災，與明年才會進行董事改選，時間相隔太遠，並稱相關報導「太有想像力了吧」。

他表示，三元能源大火是他職涯多年來從未面臨過的重大打擊，承受極大壓力，也讓他不斷思考為什麼會發生火災事件；他說，三元能源是科技事業，仍會持續評估各種發展方法。

至於明年是否續任董事長，他表示，「明年的事情明年再說」。