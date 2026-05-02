1人戶破4成！專家曝恐怖循環「改寫住宅市場運作邏輯」

好時價統計指出，少子化與高齡化持續發酵，台灣家戶人口結構正出現深層轉變，「1至2人小家戶」占比已攀升至61%，正式成為市場主流，其中1人戶占比突破4成，更是宣告台灣邁入「迷你家戶時代」。

值得注意的是，房價與家戶結構正在形成互為影響的雙向關係。

首先，高房價壓力迫使購屋族在預算限制下，傾向以「縮小坪數」作為因應策略。接著，由於住宅縮小坪數，生活空間有限，助長不婚、晚婚或少子化趨勢，小家庭與單人戶持續增加。

然後，小家庭，單人戶增加，又反過來推升小坪數住宅需求，讓小坪數價格持續走揚。最後，價格走揚下，又讓購屋族在預算限制下，更加傾向購買小坪數住宅。

這種「價格反向塑造需求、需求再推動供給」的循環，正逐步改寫住宅市場的運作邏輯。最明顯的就是預售屋與新屋市場，呈現「坪數下修、單價上升」的發展趨勢，房市正邁入結構轉變的新階段。

根據好時價統計，目前全台家戶數共985萬戶，其中「單人家戶」高達399萬戶，占比首度突破4成，達40.5%。換言之，目前每10戶就有4戶為「一人居住」。

相較2007年的26.9%，20年間大幅增加13.6個百分點，顯示單人化已成為不可逆的長期趨勢。

更值得關注的是成長速度正顯著加快。2024年至2025年，單人戶一年大幅增加超過41萬戶，年增率高達11%，創下歷史新高，遠高於過去約2%至3%的穩定成長區間，顯示家戶結構正快速朝「碎片化」發展。

與此同時，過去被視為主流的「大家庭」則持續萎縮。4人以上家戶在18年間減少逾60萬戶，占比由37.3%大幅下降至21.3%，顯示台灣家庭規模正全面縮小，傳統四口之家已逐漸退出主流市場。

好時價表示，整體而言，在人口結構小家庭化與房價高檔盤整的雙重影響下，房市正邁入結構轉變的新階段，未來發展亦將面臨全新的挑戰與調整壓力。