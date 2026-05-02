從億萬富翁到聯邦囚犯…幣安創辦人趙長鵬回憶錄曝：為護公司只能認罪

2026年初，幣安（Binance）創辦人兼前執行長趙長鵬（CZ）正式出版了回憶錄《幣安人生》。趙長鵬原本給外界的印象是冷靜、總是穿著標誌性連帽衫的CEO，這是他首度透過自己的筆觸，詳盡記錄了自己從中國農村出生、移居加拿大、求學到創立幣安（Binance）傳奇，以及如何在身分巨變的低潮入獄時刻，重新定義人生價值的歷程。

趙長鵬與比特幣的初遇，充滿了傳奇色彩。2013年7月，一場德州撲克牌局改變了他的一生。當時，一同參加牌局的朋友建議他投入10％的資產嘗試比特幣，但趙長鵬在讀完白皮書後，深受其去中心化邏輯的震撼，他看到的不是投機機會，而是一場「貨幣革命」。

同年底，他赴拉斯維加斯參加比特幣峰會，被那群技術理想主義者所感染，隨即做出震驚家人的決定：辭去高薪工作、賣掉上海房產，全數「ALL-IN」比特幣。即便隨後遭遇Mt. Gox交易所倒閉導致資產縮水三分之二，面對母親的質疑，他依然不為所動。對他而言，「不參與」這場時代機遇，才是人生最大的風險。

600萬美元換來「全球第一大」

2017年7月，幣安正式上線。然而考驗隨即而來，中國政府發布「9·4禁令」《關於防範代幣發行融資風險的公告》，全面封殺ICO（首次代幣發行）與交易平台。當時幣安平台上有四個項目跌破發行價，項目方無力清退。

這時，趙長鵬展現了其核心經營哲學——「用戶利益高於一切」。他力排眾議，動用公司剛融來的600萬美元資金（約當時現金儲備的四成）為用戶墊付虧空。這項「兜底」舉動在幣圈引起轟動，不僅沒讓用戶流失，反而讓用戶數在一個月內從3.5萬激增至12萬。此後，幣安開啟了分散式全球辦公模式，並透過「幣安天使」計畫，在全球建立了強大的社群根基，僅花五個月就登頂全球第一大交易所。

登峰後的墜落：從億萬富翁到聯邦囚犯

2023年，幣安面臨美國司法部的極限施壓與最後通牒，趙長鵬經歷了極其煎熬的心理戰。檢方威脅，他若不妥協將發布紅色通緝令，並追加他認為根本無中生有的洗錢指控，經過漫長談判，他決定主動飛往美國認罪以保護公司與用戶。為了保護公司與用戶，趙長鵬選擇前往美國認罪並辭任CEO。在西雅圖飯店寫下公開信的那一刻，趙長鵬意識到自己將離開傾注七年心血的幣安，他終究沒忍住情緒，落下了眼淚。

在美國被限制出境、等待宣判的半年裡，趙長鵬獲得了難得的空白期，開始深刻反思人生的真正追求。他意識到自己根本不在乎金錢、權力或名氣，他在乎的是老去時回首人生，能坦然地說一句「我盡力了」。在收到248封來自全球用戶與朋友的支持信時，他深受感動，幾度眼眶發酸，這讓他確信人生真正的回報是「知道自己做的事對別人有用」。

入獄後，身分從億萬富翁轉變為編號囚犯，趙長鵬經歷了脫衣檢查、種族幫派與極度缺乏隱私的監獄生活。但他以特有的「模擬理論」觀看人生：認為人生如遊戲，壓力只是參數。他在監獄中保持情緒穩定，利用功能受限的電腦撰寫回憶錄，這份「韌性」讓他平穩度過了失去自由的日子。

2025年10月23日，美國總統川普簽署行政命令，無條件赦免趙長鵬，終結了趙長鵬因違反美國反洗錢法（AML）被定罪後的法律爭議，這被視為川普政府支持加密貨幣產業、試圖讓美國成為加密貨幣之都的訊號。趙長鵬對特赦表示感謝，聲明將幫助美國發展加密貨幣，但他後續在這本回憶錄中指稱，美國的加密貨幣競爭對手耗資數百萬美元，資助媒體不實報導及抹黑文章，目的是阻止幣安重返美國市場，並透過遊說活動投入數百萬美元，以防範商業競爭，後續引發外界「金權交易」與政治角力的爭議。

而趙長鵬強調，加密貨幣不只是投機資產，更是解決傳統金融缺陷的終極方案。他認為法幣難以擺脫通膨貶值與跨境轉帳低效的宿命，而區塊鏈技術則能實現真正的「金融普惠」。

他特別看好加密貨幣在開發中地區的潛力。以非洲為例，僅有11％的人擁有銀行帳戶，但透過加密貨幣，人們只需一支手機，就能在三分鐘內完成以往需耗時三天的帳單支付。他深信，當技術能消除金融體系的國界門檻時，才能真正為全球弱勢群體提供公平的生存機會。

這份頓悟促使他決定投入3億美元，創辦為弱勢群體提供教育的「Giggle Academy」，將重心從金融轉向教育普惠，用技術解決資源分配不均的結構性問題。

經營心法》CZ原則：極度效率vs.無限遊戲

在回憶錄的附錄中，趙長鵬總結了指導其工作與生活的「CZ原則」，這不僅是幣安成功的基因，也是專業經理人值得借鏡的管理聖經。

一、 惜時如金：不做清單比待辦清單更重要

趙長鵬認為時間是唯一的有限資源。

．拒絕的藝術： 他頻繁地對無明確目的的社交說「不」，省下心智去做重要的事。

．極致溝通： 他要求會議預設為5分鐘，直接切入要點，拒絕華麗的PPT，只看數據與清單。他甚至認為「長話短說」這四個字也是廢話。

二、 財富觀：讓利才是真正的雙贏

他有一套獨特的分配哲學：如果你能創造10分的價值，請只拿8分，把剩下的留給客戶。

．信譽優於金錢：在他的觀念裡，金錢不是有限資源，只要信譽建立起來，資金隨時會水到渠成。

．玩「無限遊戲」：他反對追求短期利益與獨家合約，認為唯有雙贏才能長久，否則就是對自身競爭力缺乏信心。

三、 提高組織效能的決策框架

他將決策分為兩類，以提高組織效能：

．可逆 vs. 不可逆： 隨時可以停止的決策（如新功能）應快速試錯；難以撤回的（如收購案）則需慎重。

．大事 vs. 小事： 小事應快速授權，大事則需收集數據並沉澱一晚再決定。他強調「行動優於停滯」，在資訊有限時，做出決定並執行，好過原地踏步。

四、 團隊管理：拒絕微觀管理的硬核文化

趙長鵬直言：「團隊不是家庭。」他深信必須維持高標準的績效。

．末位淘汰：高績效人才只喜歡與優秀者共事。他絕對不進行微觀管理（micro-management），因為「如果一個員工需要被微觀管理，那他就不應該留在這」。

．結果導向： 他只看產出（用戶數、收入），不看投入（工時、會議次數）。他要求員工要有「蓋教堂」的業主意識，而非只是執行任務的工匠。

．坦誠溝通： 拒絕私下傳閒話，若有矛盾，直接開啟三方會議對質，強迫當事人坦誠解決問題。

（本文出自2026.04.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）