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國揚攜手中信 衝刺運動經濟

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

國揚（2505）集團近年來與中信集團強強聯手合作，共同朝商場與運動經濟積極發展，雙方合作項目包括漢神洲際購物廣場、高雄特貿三、漢來日月行館等。近期國揚的「台中超巨蛋BOT開發案」，也被外界點名可能會與中信集團持續合作。

國揚集團近年積極深化商業不動產版圖，透過漢神百貨、漢神巨蛋購物中心與漢來飯店體系，逐步建立南台灣具代表性的商場與觀光服務網絡。專家指出，這類大型複合式商場不僅具備穩定租金收益，也能透過餐飲、零售與娛樂消費，創造長期人流與現金流，可降低單一住宅開發的景氣波動風險。

另一方面，中信集團則以更明確的「運動經濟」策略切入市場。以中信兄弟棒球隊、洲際棒球場及周邊開發為核心，結合飯店、商場與娛樂設施，打造完整的運動生活圈。透過賽事、活動與粉絲經濟，中信集團成功將人流轉化為消費力，並進一步帶動周邊不動產價值提升，形成「運動帶動商業、商業支撐地產」的正向循環。

運動 中信 漢來飯店

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