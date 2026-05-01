獨／「南霸天」侯西峰傳回鍋接任國揚董座 已列董事候選人首位

房地產傳重量級人事布局。昔日被稱為「南霸天」的房地產傳奇人物侯西峰，有意在國揚（2505）股東會改選董事後重返第一線，接任董事長一職。據業界大佬指出，侯西峰將替女兒侯嘉騏接班之路先打好基石，並喊出「要讓國揚再次壯大」的口號。

針對此事，國揚1日回應本報，並表示，侯西峰已在董事候選人名單，一切依法規行事，而結果將於股東會董事改選後公布。

國揚將於6月9日召開股東會，並全面改選董事，據公開資料，侯西峰為董事候選人名單第一位，其女侯嘉騏則緊隨其後。侯嘉騏目前為國揚集團營運長以及國揚、漢神百貨、漢神購物中心、漢來飯店等集團相關事業董事及董事長，已是集團實質核心人物之一。

市場普遍認為，若侯西峰順利回鍋掌舵，將形成「父女聯手」的經營格局，藉由經驗傳承與世代交替，推動國揚邁入下一階段成長。

侯西峰是業界的傳奇人物，在1998年11月時，國揚實業遭逢本土金融風暴，爆發財務危機，他也在跳票事件後就卸任董事長，在2002年時更被高雄地方法院裁定破產，不過侯西峰並未被打垮，反而再戰江湖，「平均一天還八百萬元」更是業界耳熟能詳的故事。

多年來侯西峰逐漸退居幕後，將第一線經營交由專業經理人與第二代接手，但仍持續參與重大決策，並主導集團資產活化與事業重整。國揚近年在高雄、台北等地均有布局，除住宅開發外，也持續深化商業不動產與觀光事業版圖，包括漢神百貨與漢來飯店等體系，形成跨產業的集團架構。

此次侯西峰傳出有意再披戰袍，背後最重要的考量之一，即是為接班鋪路。據房地產界大佬透露，侯西峰本人確實私下表態想擔任董事長，最大的原因是希望未來給女兒侯嘉騏接班，但接班前還有一段路需要磨練，在這段期間，他想整頓集團，將集團推向新高峰，本人甚至喊出「要讓國揚再次壯大」的口號。

熟悉侯西峰的業界人士表示，侯西峰的想法就是要「帶頭衝」，希望在女兒接手前，把國揚擠進成全台前三大開發商，不論施工、品質、預算到公司的管理制度，都要數一數二，要讓市場肯定、讓市場眼睛為之一亮，而這段時間，女兒正好也能跟著他學習、磨練。

不過，業界人士也表示，儘管侯西峰有這個想法，但是否能順利接任董事長仍有變數，關鍵原因在於侯西峰過去有龐大債務，所以或許仍有部分法律問題，所以應該還在考慮，但若順利接任，將採取「不領薪、不領董監酬勞」的方式，以實際行動展現對公司再起的決心。