快訊

賴總統稱逐顆檢查進口馬鈴薯 陳菁徽：邊境人員拳頭都硬了

王月昏迷開顱保命…淚謝醫師「把我留在人間」 手術細節曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

4月整體機車市場買氣較去年顯著回溫 總銷量達60,849輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
2026年4月全台機車市場表現持穩，總銷量達60,849輛。圖／聯合報系資料照片
2026年4月全台機車市場表現持穩，總銷量達60,849輛。圖／聯合報系資料照片

2026年4月全台機車市場表現持穩，總銷量達60,849輛。受3月開學季購車高峰影響，本月掛牌數較上月71,106輛微幅下滑14%，但與去年同期相比則強勁成長14%，顯示整體機車市場買氣仍較去年顯著回溫。

電動機車市場方面，4月整體銷量為3,887輛，較上月微幅下滑4%，與去年同期相比有些微成長4.8%。隨著全台各縣市補助政策已全數公告到位，消費者觀望氣氛消散，預期購車需求在政策紅利與暑期傳統旺季的雙重帶動下逐步推升。

Gogoro在4月份領牌數達3,118輛，於全台機車市場市占率來到5.12%。較3月的3,024輛成長3%，與去年同期輛相比成長46%。在車款表現上，Gogoro持續領先電動機車市場，白牌電動機車銷量前五名由Gogoro車款全數囊括，依序為Gogoro VIVA MIX、Gogoro EZZY 500、Gogoro VIVA XL、Gogoro Delight與Gogoro SuperSport；而綠牌電動機車銷量冠軍則由Gogoro EZZY穩定奪下。

Gogoro指出，整體銷售動能持續滾動，特別是3月上市的Gogoro EZZY 500玩具總動員系列，憑藉強大IP魅力吸引大量家庭客群與年輕族群進店賞車。隨著《玩具總動員 5》即將於6月中旬上映，預計這波跨界熱潮將持續延燒。

而為持續擴大品牌影響力並接觸更多元的家庭客群，Gogoro將於5月9日進軍台中洲際棒球場，攜手中信兄弟舉辦主題日以及系列活動。期望透過職棒的熱血氛圍與家庭休閒場域，精準連結重視生活品質與陪伴感的家庭消費者與運動迷，為5月份及暑期前的購車熱度預作暖身。

電動機車 Gogoro

延伸閱讀

保值、抗通膨考量 永慶房屋：4月交易量年增17%

年輕人買不起房？數據打臉 六都25-35歲購屋占比竟全數上升

保時捷上季獲利年減逾20% 仍在預期區間 全年財測不變

機票漲價 擋不住旅遊潮

相關新聞

斥資20億！統一超入股LOPIA掀熱議 LOPIA總經理回應了

統一超（2912）宣布斥資20億元入股台灣LOPIA，引發市場熱議。對此，LOPIA總經理水元仁志1日於社群平台發文回應，指出此次合作主要著眼於借助統一超在通路與供應鏈管理上的經驗，補強基礎建設。不過

4月整體機車市場買氣較去年顯著回溫 總銷量達60,849輛

2026年4月全台機車市場表現持穩，總銷量達60,849輛。受3月開學季購車高峰影響，本月掛牌數較上月71,106輛微幅下滑14%，但與去年同期相比則強勁成長14%，顯示整體機車市場買氣仍較去年顯著回

配合穩定物價 中油：桶裝瓦斯5月份繼續凍漲

桶裝瓦斯繼續凍漲！中油1日宣布，為配合政府穩定物價政策，自2日凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

5月桶裝瓦斯價格再凍漲 中油：截至3月底累計吸收25億元

中油1日表示，為配合政府穩定物價政策，宣布自2日凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

大繼承時代來臨 地政士：花20元變買房殺價高手

房價高加上少子化，台灣邁入大繼承時代，根據統計，去年每10間轉手房屋，就有3間是繼承或贈與取得。資深地政士表示，大繼承時代也是大議價年代，只要做一事，就能變成殺價高手，有機會用最漂亮價格買到最喜歡的房

從通路到製造 台商在南非打造汽車零件供應鏈體系

南非汽車產業近年持續提升本地製造比重。一家於2018年在南非成立的台資企業，透過在地製造與整合區域供應鏈，在南非汽車零組...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。