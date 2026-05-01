4月整體機車市場買氣較去年顯著回溫 總銷量達60,849輛

2026年4月全台機車市場表現持穩，總銷量達60,849輛。受3月開學季購車高峰影響，本月掛牌數較上月71,106輛微幅下滑14%，但與去年同期相比則強勁成長14%，顯示整體機車市場買氣仍較去年顯著回溫。

在電動機車市場方面，4月整體銷量為3,887輛，較上月微幅下滑4%，與去年同期相比有些微成長4.8%。隨著全台各縣市補助政策已全數公告到位，消費者觀望氣氛消散，預期購車需求在政策紅利與暑期傳統旺季的雙重帶動下逐步推升。

Gogoro在4月份領牌數達3,118輛，於全台機車市場市占率來到5.12%。較3月的3,024輛成長3%，與去年同期輛相比成長46%。在車款表現上，Gogoro持續領先電動機車市場，白牌電動機車銷量前五名由Gogoro車款全數囊括，依序為Gogoro VIVA MIX、Gogoro EZZY 500、Gogoro VIVA XL、Gogoro Delight與Gogoro SuperSport；而綠牌電動機車銷量冠軍則由Gogoro EZZY穩定奪下。

Gogoro指出，整體銷售動能持續滾動，特別是3月上市的Gogoro EZZY 500玩具總動員系列，憑藉強大IP魅力吸引大量家庭客群與年輕族群進店賞車。隨著《玩具總動員 5》即將於6月中旬上映，預計這波跨界熱潮將持續延燒。

而為持續擴大品牌影響力並接觸更多元的家庭客群，Gogoro將於5月9日進軍台中洲際棒球場，攜手中信兄弟舉辦主題日以及系列活動。期望透過職棒的熱血氛圍與家庭休閒場域，精準連結重視生活品質與陪伴感的家庭消費者與運動迷，為5月份及暑期前的購車熱度預作暖身。