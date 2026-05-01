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配合穩定物價 中油：桶裝瓦斯5月份繼續凍漲
桶裝瓦斯繼續凍漲！中油1日宣布，為配合政府穩定物價政策，自2日凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油說明，近期中東情勢依舊緊張，液化石油氣海運費大幅增加、進口氣源成本仍居高不下，依據液化石油氣價格調整機制計算，115年5月份液化石油氣每公斤應調漲1.5元。
中油表示，為配合政府穩定物價政策，此部分價差由中油暫行吸收，價格不予調漲，以照顧全台家庭及餐飲業等用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。經核算，115年截至3月底液化石油氣產品累計吸收金額約25億元。
中東戰爭後，能源價格迄今維持高檔，但國內不僅桶裝瓦斯凍漲，民生用天然氣也凍漲，汽柴油價格也已連續4周凍漲。
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