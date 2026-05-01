配合穩定物價 中油：桶裝瓦斯5月份繼續凍漲

房價高加上少子化，台灣邁入大繼承時代，根據統計，去年每10間轉手房屋，就有3間是繼承或贈與取得。資深地政士表示，大繼承時代也是大議價年代，只要做一事，就能變成殺價高手，有機會用最漂亮價格買到最喜歡的房

2026-05-01 13:14