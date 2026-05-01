5月桶裝瓦斯價格再凍漲 中油：截至3月底累計吸收25億元

中油1日表示，為配合政府穩定物價政策，宣布自2日凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油說明，近期中東情勢依舊緊張，液化石油氣海運費大幅增加、進口氣源成本仍居高不下。依液化石油氣價格調整機制計算，2026年5月份液化石油氣每公斤應調漲1.5元，惟配合政府穩定物價政策，此部分價差由台灣中油暫行吸收，價格不予調漲，以照顧全台家庭及餐飲業等用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態、滾動檢討；另經核算，2026年截至3月底，液化石油氣產品累計吸收金額約25億元。有關各項液化石油氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網產品價格及資訊公告之液化石油氣參考牌價表。