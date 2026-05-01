統一超入股 LOPIA 掀熱議！ LOPIA 總經理回應了

統一超（2912）宣布斥資20億元入股台灣LOPIA，引發市場熱議。對此，LOPIA總經理水元仁志1日於社群平台發文回應，指出此次合作主要著眼於借助統一超在通路與供應鏈管理上的經驗，補強基礎建設。不過他也直言，這項決策是否正確，「只能讓大家親眼看到接下來的LOPIA」，最終仍須交由市場驗證。

在此基礎上，他也指出，統一超商也提出條件「由現任的總經理繼續擔任總經理，並持續負責營運」，顯現統一超商其實也不希望改變現在LOPIA的商業模式。反而是希望維持這個模式，並將門市拓展到全台各地。

LOPIA進入台灣市場約3年，期間展店速度相當快速，未來也將維持此一節奏，持續擴大門市布局。不過，水元仁志也坦言，在高速擴張的同時，也逐步浮現多項營運課題，包括物流體系尚待完善、集中加工中心產能不足、系統建置需投入大量資金，以及合規制度的建立與落實等。

水元仁志指出，若上述基礎建設全數由LOPIA自行從零打造，將耗費相當可觀的時間與資金。因此，公司選擇與能補足自身短板的企業進行「策略性合作」，以加快改善營運瓶頸，並支撐後續成長動能。

因此，LOPIA希望透過此次「策略性合作」，借助統一超在通路與供應鏈管理上的經驗，強化基礎建設，提升整體營運與物流效率，進一步實現「更高品質、更親民價格」的經營目標。

此外，未來也規劃透過7-ELEVEN門市網絡，將商品配送至台灣東部及人口較少、尚未設點的區域，並於春節、中秋等節慶檔期，提供消費者訂購LOPIA特色商品並於門市取貨的服務，擴大市場觸及範圍。

水元仁志進一步透露，下一家新店為即將於信義區開幕的「LOPIA Garden City店」，定位為集結至今所有LOPIA經驗與智慧的門市。

水元仁志指出，LOPIA期望透過「食」為人們帶來貢獻，這也是品牌進入台灣市場的初衷。他並引用坂本龍馬名言表示：「世人如何評說都無妨，唯有自己最清楚自己所做的事」，強調團隊將持續朝既定方向推進。