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從空污到廢水都靠他們！環保英雄出頭機會就靠這次

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2025年模範環保專責人員頒獎典禮大合照。環境部提供
2025年模範環保專責人員頒獎典禮大合照。環境部提供

環境部啟動年度表揚機制，鼓勵第一線環保人員站上舞台。今年「115年度模範環境保護專責及技術人員遴選」自5月1日開放報名至6月2日止，最大變革在於首度導入分組制度，將參選者區分為「科技業組」與「非科技業組」，希望降低不同產業間的資源差距，讓更多來自傳統產業的環保人員也有機會被看見。

國家環境研究院院長張順欽表示，過去各產業在設備與資源上的落差，可能影響評選公平性，因此今年調整制度設計，透過分組評選，讓不同背景的專業人員能在相對公平的條件下競爭。同時，為了提升遴選公信力，也新增評選委員迴避原則及資格撤銷機制，避免爭議發生。

此外，今年也同步放寬與調整參選條件，擴大邀請更多具實務經驗的技術人才參與。官方希望透過制度優化，讓長期默默投入環境管理的專責人員，有更多機會被肯定與表揚。

事實上，環境保護專責及技術人員長年站在污染防制第一線，工作範圍涵蓋空氣污染防制、廢（污）水處理、化學物質管理及廢棄物處理等，是維持環境品質的重要關鍵角色。每年透過遴選制度，將選出10名模範人員，作為產業標竿。

本次遴選採兩階段進行，包括初選與複選，最終獲選者將由環境部公開表揚，除頒發獎座及獎品外，也會透過媒體報導與事蹟彙編，讓優秀案例被更多人看見，進一步帶動產業學習。

環境部表示，目前全國約有超過2萬名環境保護專責及技術人員，符合資格者把握機會踴躍報名，相關遴選資訊與報名表可至國環院官網查詢下載。

環保專責人員主導焚化廠全區整改工程。環境部提供
環保專責人員主導焚化廠全區整改工程。環境部提供

環境部 環保

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