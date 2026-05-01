大繼承時代來臨 地政士：花20元變買房殺價高手

房價高加上少子化，台灣邁入大繼承時代，根據統計，去年每10間轉手房屋，就有3間是繼承或贈與取得。資深地政士表示，大繼承時代也是大議價年代，只要做一事，就能變成殺價高手，有機會用最漂亮價格買到最喜歡的房屋。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，要做的事，就是到地政事務所，或是透過網路申請不動產登記簿謄本，一張只要20元，申請之後，看一下所有權部，就可知道殺價空間。

鄭文在表示，不動產的登記簿謄本可以分為標示部、所有權部及他項權利部。標示部會載明建物門牌、座落地號、主要用途及總面積等重要資料。

所有權部會載明登記日期、登記原因、所有權人姓名、統一編號及地址等資料。至於他項權利部，則記載收件年期、權利種類、登記日期、登記原因及權利人等資料。

他表示，對於上述資料，一般人都只看標示部，關注房屋有幾坪，卻忽略了所有權部及他項權利部。

其實在所有權部，如果登記原因如果是買賣，表示所有權人的房屋是出價取得，有取得成本的考量，想要議價，可能還要配合查詢內政部的實價登錄網站，才能知道議價空間大小，因為非不得已，沒人想賠錢賣屋。

但登記原因如果是贈與或是繼承，就有很大的想像空間了。因為賣方取得成本是零，或是趨近於零，自然沒有賠錢的困擾，只有要賣不賣的感受問題。

另外，他項權利部也是重點所在，如果賣方的房屋貸款抵押權上出現了銀行貸款，表示賣方背負著房貸，每個月有一定的還款壓力，早一個月賣掉，少一份負擔。

尤其是之前使用新青年寬限期買房的人，寬限期一旦結束，要本息攤還時，屆時，還款金額可能比原來只繳息，不還本的金額高出2～3倍，當賣方的收入抓襟見肘時，就成了買方的議價神器，有無限的想像空間。

如果他項權利部上充滿了多個順位抵押權登記，甚至發現民間抵押權時，也可以想像賣方的繳款負擔應該是壓力山大，相對議價空間也會更大。

鄭文在表示，大繼承的時代，有將近三分之一的房屋，取得成本是0元，再加上寬限期到期貸款壓力暴增屋，以及私人設定抵押權登記無力負擔屋，中古屋銷售市場上近乎每2間就有1間可以強力議價。

他表示，俗話說，工欲善其事，必先利其器，登記簿謄本是最便宜簡單的利器，每張只要20元，而且是公開揭露的資訊，沒有違反個人資料保護法的問題，只要會看，就能用最漂亮的價格買到最喜歡的房屋。