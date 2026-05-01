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屏東海生館攜手高鐵 享優惠推跨縣市海洋假期

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
屏東海生館與台中海洋館聯合推出母親節專屬海洋假期優惠活動。照片／業者提供
屏東海生館與台中海洋館聯合推出母親節專屬海洋假期優惠活動。照片／業者提供

在忙碌的生活節奏裡，能與家人一起放慢腳步、共享專屬彼此的旅行時光，成為越來越多家庭心中最珍貴的期待。今年屏東海生館攜手台灣高鐵推出的「高鐵國旅聯票」，超值加購價讓家庭能更容易踏出遠行的第一步。

同時，屏東海生館與台中海洋館聯合推出母親節專屬海洋假期優惠活動，特別規劃到年底的延伸體驗，讓家庭提前佈局今年的家庭旅遊，把短暫的節日，變成下一次全家出遊的期待。

看準跨縣市旅遊熱度持續升溫，屏東海生館與台灣高鐵推出的「高鐵國旅聯票」合作，旅客即日起可同步享特惠價加購高鐵車票，深化「以景點為核心」的旅遊模式，透過「交通+入園」一站式購足的服務，不僅成功降低旅客跨區旅遊的門檻，大幅減少自行規劃交通與行程的負擔，提升整體遊玩便利度，讓跨縣市出遊變得更省時、更划算。

屏東海生館表示，許多家庭在節日當下安排出遊後，往往難以再次規劃全家旅行。因此，與台中海洋館特別推出期間限定的「母親節海洋假期專屬優惠」，將旅程從單一景點升級為「跨城市雙館體驗」。民眾只要於115年5月3日至5月10日報名參加115年8月31日前的屏東海生館「夜宿套裝行程」，並於備註欄位填寫「海洋假期專案」，即可於115年12月31日前憑夜宿識別證至台中海洋館免費參觀一次。希望讓家庭在不同時間再次安排出遊，鼓勵民眾把說不出口的謝謝，變成彼此相處的時間。

今年母親節不妨把禮物換成一段真正陪伴的回憶時光，從高鐵南下的旅程開始，到夜宿海生館的沉浸式體驗，再到未來前往台中海洋館的二次探索，開啟一段橫跨兩個城市的親子海洋旅程。從「實體禮物」走向「回憶與陪伴」，將成為許多人表達心意的新選擇，讓節日不只停留在當天，而是能成為一段家庭旅行的起點。

台中海洋館 國旅 高鐵

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