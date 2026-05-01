北市最貴菜園動作頻頻 再傳逾9億天價交易

台北市地價首屈一指的「台北101」周邊，近期交易頻頻。住商不動產觀察實價登錄數據，有「最貴菜園」之稱的信義區信義五小段土地，3月底時以總價逾9億元成交，換算土地單價高達980萬元，平目前信義區土地單價天花板紀錄。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，該土地位處北市最精華商業地段，因此寸土寸金，近期適逢業者整合腳步頻頻，未來周邊土地單價有望再創新猷。

根據實價登錄，信義段五小段39-17地號總坪數約94.2坪，3月時以總價9億2,267萬元成交，換算土地單價達980萬元，與去年底成交的隔壁土地信義段五小段39-7地號，同樣坐穩信義區土地單價最高寶座。賴志昶認為，該土地過去曾為菜園、停車場以及球場，由於位處信義計畫區最核心地帶，緊鄰「台北101」與捷運站，因此有「最貴籃球場」、「最貴菜園」、「最貴停車場」等稱號，目前該筆陸續成交過後，已對周邊行情產生定錨作用，加上附近素地稀缺、整合困難，研判未來最貴菜園如再有成交紀錄，有望刷新土地新天價。

觀察實價，該地周邊近期交易頻頻，如信義段五小段39-9地號1月即出現2筆持分土地交易，但備註為關係人特殊交易；另於去年底則有39-7地號土地交易，該案土地坪數約57.7坪，以總價5億6,550萬元成交，換算單價約近980萬元。賴志昶認為，最貴菜園街廓占地廣闊，所有權亦屬複雜，加上位處精華地段，土地單價之高有目共睹，致使整合難度難上加難，近期適逢業者頻頻出手，無論該案做為高級商辦或商業設施等用途，皆有望讓周邊機能性更顯精華。

賴志昶提醒，房市近期受政策衝擊而掀起寒流，房市交易略顯冷淡，惟土地市場仍能傳天價成交，再顯不動產市場地段優勢的價值，惟此案由於地點特殊，才能持續吸引業者砸重金進場，評估整體市場受打房影響仍是加劇，未來僅個案有望續創天價。