從通路到製造 台商在南非打造汽車零件供應鏈體系

南非汽車產業近年持續提升本地製造比重。一家於2018年在南非成立的台資企業，透過在地製造與整合區域供應鏈，在南非汽車零組件業界站穩腳跟，並成功在莫三比克、辛巴威等非洲國家拓展市場。

根據南非汽車商業協會（NAAMSA）最新發布的「2025年汽車貿易手冊」，汽車及相關零組件產業產值約占製造業產值的22.6%。南非政府並推動在地化政策，帶動製造投資，目前在地生產比例約為40%；依「2035年南非汽車總體規劃」，目標於2035年提升至60%。

在產業政策與市場需求帶動下，位於約翰尼斯堡西側克魯格斯多（Krugersdorp）的一家台資汽車零配件企業，透過在地製造與整合區域供應鏈，拓展非洲市場。

Gemoto Industrial Alliance（GIA）公司成立於2018年，由負責人李慶隆（Carl Lee）與另外4位具數十年產業經驗的台灣股東成立。

李慶隆於1997年赴南非發展，2000年進駐Sterling進出口公司經營汽車零配件通路，從零售與進口批發建立市場基礎。2018年與夥伴成立公司，整合模具開發、精密加工與通路經營等，建立從產品開發至量產的供應鏈體系，業務拓展至莫三比克、辛巴威、尚比亞及波札那等非洲國家。

GIA在售後市場（aftermarket）為南非重要的在地汽車塑膠零組件製造商之一，部分產品市場滲透率達70%至80%。在原始設備製造（OEM）供應BMW、日產（Nissan）、福特（Ford）及福斯（Volkswagen）等車廠。

駐南非代表處經濟組組長羅清榮與僑務秘書李永盛2月曾參訪該公司。羅清榮表示，GIA由通路延伸至製造並切入OEM供應鏈體系，是台商在南非由流通端轉向製造端發展的代表案例之一。

李慶隆說，他們近年來接待多家國際車廠與政府機構到訪評估，檢視產能、製程及供應能力；南非貿工競爭部（DTIC）官員也曾到訪，了解GIA製造與在地化發展情形。

GIA廠區占地約22萬平方公尺，目前啟用約5萬平方公尺，設有射出成型、塗裝及組裝產線，並導入自動化設備。塗裝產線由機械手臂依設定程序噴塗、烘烤，產品完成後便進入組裝與檢查流程。

廠內設有量測與檢測空間，於恆溫環境下測量，降低溫度對精度影響。品質經理莫蓋爾（Chris Mogale）表示，當產品出現偏差時，會重新驗證並與客戶確認，以符合OEM規格。

除汽車零組件外，GIA也生產家具、浴缸及道路工程和地下管線相關塑膠產品，應用於路面鋪設及光纖等設施，並出口至澳洲市場。

台裔南非籍專案經理盧佳怡（Therry Lu）介紹GIA逆向工程能力時表示，客戶只要提供成品，GIA就可自行還原設計，並送至台灣開模，再於南非量產。

在模具開發上，公司也依客戶需求提供不同模式，包括由公司先行投資並自訂單中回收成本，或由客戶自行負擔並持有模具所有權。近期也引進雷射焊接設備，並由工程師操作與訓練，以提升製程能力。

在南非經營公司須符合黑人經濟賦權（BEE）政策。該政策旨在矯正種族隔離時期遺留的經濟不平等，並透過股權、多元用人等機制，促進弱勢族群參與經濟活動。李慶隆表示，隨著OEM客戶要求，企業已導入相關制度，透過多元用人、教育投入及青年就業計畫逐步調整營運模式。

另外，李慶隆與慈濟基金會長期互動投入公益，延續至企業經營之中。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，GIA曾支援弱勢社區，並持續與多個在地非營利組織合作，包括視障者服務、長者照護及青年發展等領域，每場活動服務300至800人。隨著規劃與協調能力提升，最多可於一天內舉辦兩場活動。內部也有50至70名員工參與志工服務，形成企業參與社會服務的運作模式。

近年中國企業進入非洲市場，市場競爭增加。李慶隆說，GIA持續以通路優勢為基礎，深化製造能力與市場整合，拓展非洲及其他市場，歡迎有意願赴南非投資的台灣廠商合作，強化在地供應鏈與區域布局。