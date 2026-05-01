房市冷「整合好時機」 富邦再砸9億買最貴菜園94坪土地

富邦集團整合全台「最貴菜園」，今年3月又砸9.2億元購入94坪，換算土地單價高達980萬元。大家房屋企研室公關襄理賴志昶指出，房市吹寒風，該土地仍頻見天價成交，再度顯示不動產市場「地段為王」。

全台最貴菜園位於北市信義計畫區，在信義路五段、莊敬路交叉口，該片土地最早為菜園，後來改做籃球場、現為停車場。由於位處信義計畫區最核心地帶，二十年前行情即上看一坪300萬，也因此有「最貴菜園」之稱。

據了解，富邦集團十多年前即進場整合周邊土地，去年12月由旗下企業以5.6億元買下57坪，每坪達980萬，今年3月再以總價約9.2億元購入94坪，單價一樣是980萬元。

賴志昶表示，最貴菜園位處精華地段， 長期以來，一直有不少企業財團進行整合，但因產權複雜，一直沒有下文。觀察實價，該地周邊近期交易頻頻，如今年1月即出現2筆持分土地交易，顯示房市不好，但對整合者而言，似乎反而是整合好時機，而看好未來行情，也不惜砸重金收購。

他表示，房市近期受政策衝擊而掀起寒流，房市交易略顯冷淡，但土地市場仍能傳天價成交，再顯不動產市場地段為王，具有地段優勢的土地，仍能持續吸引業者砸重金進場。