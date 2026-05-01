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台灣高鐵公司治理成果再創佳績 連9年獲公司治理評鑑前5%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵公司治理成果再創佳績， 連續9年獲公司治理評鑑前5%。(高鐵提供)
台灣高鐵公司治理成果再創佳績， 連續9年獲公司治理評鑑前5%。(高鐵提供)

台灣證券交易所30日公布第12屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及推動永續發展等評比中獲得肯定，今年連續第9年獲評選排名前5%之績優企業，並8度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。

台灣高鐵公司董事長史哲表示，高鐵新世代列車N700ST今年7月即將出廠，預計明年下半年投入營運，新車不僅具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，更新增許多細緻、貼心的友善設施，希望帶給所有旅客更有感、更安心的乘車體驗，以更優質的旅運服務，帶動區域共榮、引領社會共好，展現台灣高鐵在永續的道路上持續精進、穩步向前的承諾，成為串連南北、均衡城鄉的重要交通動脈，旅客更真實地感受「高鐵 2.0」的嶄新面貌與永續價值。

史哲特別感謝全體董事、股東對於台灣高鐵深化公司治理目標的支持，不久後高鐵即將通車營運屆滿20周年，未來更將積極帶領全體主管、同仁落實企業永續之治理措施，讓台灣高鐵不僅持續為旅客創造更加優質、安全、舒適的旅運服務，更積極實踐企業社會責任，希望透過ESG的落實不僅提供旅客安全、優質及創新的旅運服務，更引領台灣邁向更加進步、美好的新生活。

台灣高鐵公司於2017年擬定永續策略藍圖，以「4T」為主軸，包括專業運輸(Transportation)、創新科技(Technology)、深耕在地(Taiwan)以及永續關懷(Touch)，作為永續經營之策略。2020年再度檢視「公司治理3.0－永續發展藍圖」，並對應聯合國永續發展目標(SDGs) 適時依據營運策略及未來展望調整方向，強化目標與核心本業經營方向的一致性。2026 年本公司更因永續發展上的傑出表現，連續四年蟬聯國際調研機構「企業騎士」(Corporate Knights)評選為2026「全球百大永續企業」第5名，以及「亞太50大永續企業」第1名，更奠定高鐵公司在亞太地區永續發展的指標地位。

未來，台灣高鐵公司將持續秉持「以創新為動能、以永續為目標」的核心精神全面推動升級，包括：引進新世代列車N700ST帶動服務全面升級、因應極端氣候強化高鐵韌性、加速數位轉型打造智慧高鐵、攜手本土廠商提升產業實力、落實環境永續並優化職場環境，以及連結地方共生、共創多元商機等。

高鐵 史哲

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