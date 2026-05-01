高齡化、老屋潮夾擊 物業管理產業迎升級轉捩點

台灣物業管理產業正面臨升級轉型關鍵期。隨著房屋老化、人口高齡化，以及住戶對安全、永續與智慧服務需求快速提高，傳統只做維修與管理的模式已不敷使用。為了替下一個十年找方向，「社團法人台灣物業管理學會」將於5月16日在「國立臺灣科技大學」舉辦20周年大會，邀集台灣、香港與澳洲專家對談，聚焦制度升級、人才培育與國際接軌。

近年社區型態愈來愈複雜，建築使用年限延長，加上智慧科技導入，物業管理的角色已從單純維護，擴展到社區營運、風險管理、資產維護與智慧服務整合，產業定位正在全面改寫。

台灣物業管理學會理事長郭紀子表示，本次大會以「專業傳承」與「國際交流」為主軸，透過學界、制度面與實務經驗的交流，協助台灣與國際接軌。他直言，台灣在城市管理與物業服務仍有明顯落差，「城市的樣貌，某種程度反映了物業管理的成熟度」，未來必須同步強化制度、人才與國際合作。

從國際經驗來看，香港已走向高度制度化。當地自2023年全面實施物業管理強制發牌制度，讓產業從過去的管理人員模式，轉型為具專業認證的服務體系，對台灣具有高度參考價值。面對人口與建築雙重老化問題，如何提升服務品質與專業門檻，已成為共同課題。

澳洲則在社區治理與專業分工上發展成熟，長期累積完整制度與實務經驗，特別是在住戶參與、社區營運與服務升級方面，提供另一種不同路徑。會中將邀請香港與澳洲代表來台演講，讓業界從不同制度背景中，對照台灣現況，思考可行的改革方向。

活動內容涵蓋開幕典禮、頒獎儀式、未來十年願景發布，以及國際專題演講與跨世代對談。

其中，香港物業管理師學會會長馮國雄將分享香港如何從戰後房屋管理，逐步建立完整法制與專業體系；澳洲物業管理聯盟名譽理事長施伯欣則將從社區治理與國際發展角度，說明服務升級與專業化的實務經驗。

台灣物業管理正站在轉型門檻上。能否透過制度改革、專業養成與國際連結，完成從「基礎管理」到「高價值服務」的升級，將成為下一個十年的關鍵。