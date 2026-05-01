年輕人買不起房？數據打臉 六都25-35歲購屋占比竟全數上升

全台高房價下，市場普遍認為「年輕人買不起房」。然而，在政府支持首購政策的帶動下，年輕族群的購屋力超乎預期。永慶房產集團統計聯徵中心數據顯示，近五年六都25至35歲年輕族群購屋比例竟呈現「全數上揚」趨勢。

其中，桃園市25至35歲購屋占比五年增幅達4.4%奪冠，台南市則以2.8%年增幅緊隨其後，排名第三的新北市，年輕族群購屋占比過去五年成長達2.6%。

桃園市年輕族群購屋占比由2021年的29.3%提升至2025年的33.7%，4.4%的增幅位居六都第一。永慶不動產青埔國小新生加盟店長彭錦宣指出，桃園過去發展沿著台鐵鐵道走，近年來隨著高鐵、捷運軌道經濟到位，加上航空城計畫吸引企業與政府投資，創造大量就業機會，不僅留住在地青年，更磁吸雙北年輕族群定居，帶動桃園人口持續成長。

彭錦宣說明，桃園房價相較雙北更具優勢，且腹地廣、推案量大，還有多樣化的小宅與新成屋可選擇。隨著捷運建設持續推進，區域發展動能強勁，在就業機會提升與房價親民的雙重誘因下，年輕購屋族群對桃園的青睞持續衝高，桃園市也成為北台灣年輕人最受矚目的置產熱區。

台南市25-35歲年輕族群購屋占比五年來成長高達2.8%，位居第二。永慶不動產台南文化中心加盟店東呂啟綸表示，台南近年受惠於南科園區影響，大量工程師與高科技人才流入，成為市場最穩健的購屋主力。這群年輕勞動力具備高所得且穩定的背景，不僅提升了在地購屋動能，更帶動周邊生活圈的機能快速發展。

呂啟綸表示，現代年輕人的理財觀念大幅轉變，不僅勇於投資，也有策略地將不動產視為資產配置的重要環節。此外，台南擁有深厚的觀光底蘊與宜居的人文環境，生活成本相對合宜，在「好工作」與「好生活」的雙重吸引下，許多北漂族轉而在台南定居。

增幅排名第三的新北市，雖然房價居高不下，但25-35歲年輕族群購屋占比依舊成長2.6%。永慶房產集團研展中心副理陳金萍分析，新北市憑藉完善的捷運網絡、便利的生活機能以及新興重劃區的大量推案，提供了多元且符合年輕人偏好的現代社區。這群首購族對新屋接受度高，透過選擇總價較低的小宅產品，成功入住新北市。

此外，新北市房價較台北市親民，且同樣具備龐大的就業機會與便利的生活機能，對於負擔能力較低、又想留在雙北地區的年輕族群，是成家首選。許多原本在台北市觀望的年輕人，選擇前進新北置產，採取「以時間換取空間」的策略，雖然通勤路程略增，卻能換取更新、更優質的居住環境。

陳金萍表示，綜觀整體趨勢，年輕人購屋占比較想像中更高，關鍵在於政府政策的強力支持，有效降低購屋門檻，加上科技產業利多帶動下，年輕族群購屋偏好緊扣「交通建設、產業動能、房價親民」三大關鍵，這股強勁的剛性需求將持續為房市注入活水，成為穩定房市的支撐力道。