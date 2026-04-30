傳產唯一投資標的 美好證券黃谷涵砸5.59億大買達欣工近1.7萬張

達欣工（2535）30日公告公司新投資人黃谷涵，自2021年12月29日至2026年4月29日止，經由集中交易市場、共以自有資金約達5.59億元買進並長期持有達欣工股票達16,952張、持股比重為6.26%。

達欣工指出，新投資人主因長期投資，獲取穩定股息為投資考量，但不排除後續會適時調節持股。

達欣工今年股東會將改選董事，惟觀察黃谷涵動作，並未行使股東權利提名任何董事席次。

達欣工今年6月9日股東會將改選董事，目前提名四席董事候選人，包括王人正、王人治、戴立俊、丁予康，三名獨董候選人為王金山、林信成、林安惠。

經查，大咖投資人黃谷涵正是美好證券董事長，1974年生、今年僅52歲，2018年接手大慶證券，並在2021年改名為美好證券。由他領導的資產管理規模至少數十億元，且該券商近年選股標的優質，加上台股多頭行情，股東權益報酬率表現優異。

據悉，黃谷涵看中的不僅是達欣工的營運成長潛力，還有達欣工每年至少5%~6%的高穩定配息，因此達欣工雀屏中選，成為美好證券唯一一家傳產股投資標的。

達欣工程去年營運在廠房收益，加上新建案完工入帳下，推升2025年全年營收達220.72億元、年增率達50.2%，稅後純益達16.9億元、年成長率達24.8%，每股純益達6.5元、優於2024年5.21元；董事會決議每股配發4.6元現金股利，配息率高達88.3%，以30日收盤價72.1元計算，若後續順利填息，現金殖利率達6.38%。

達欣工最新首季財報，在「南港達欣東匯」交屋貢獻下，單季營收達71.589億元、年增55.59%，稅後純益達7.49億元，年增率高達1.77倍，每股純益達2.88元，首季營運再創單季新高。

黃谷涵在2025年2月接受媒體BUSINESS INSIDER專訪時表示，目前美好證券選擇長期持有台積電、鴻海、聯發科及達欣工等公司。尤其「達欣工大約有60%的營收來自台積電，是幫台積電蓋工廠的重要夥伴。對我來說，投資AI不僅是買核心公司，也包括其上下游。」

黃谷涵在受訪時同時提到，這種投資策略已經（為美好證券）帶來了顯著成果。「我們的投資組合幾乎沒有大規模調整，但回報率卻穩步提升。」他更以數據為例，過去幾年，美好證券的資產負債表表現遠優於市場平均水平，這進一步增強了公司對價值投資的信心。