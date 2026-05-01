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SCFI 指數四大航線全漲
貨櫃輪市場提前進入旺季，運價回溫。最新一期的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）昨（30）日出爐，指數上揚36.14點，來到1911.4點，周漲幅達1.9%，不僅終止連二跌且貨櫃輪四大航線全數上漲。
四大主要航線全面反彈，其中以遠東至美西線表現最為強勁，單週漲幅達5%，成功帶動整體指數擺脫先前盤整格局，顯示北美線需求動能轉強。法人認為，受惠於北美線的長約價格全面調漲，再加上5月運價順利上揚，長榮 （2603）、陽明及萬海5月營收有望回升。
全球貨量5月提前復甦，產業步入旺季，全球各大航商也陸續調漲運價反映成本上揚，估5月運價走勢強勁。
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