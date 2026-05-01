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統一超首季 EPS 2.97元 同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一超（2912）昨（30）日公布2026年首季財報，首季營收達885.2億元，年增4.5%，創同期新高；稅後純益達30.9億元，年增6.7％，每股純益（EPS）為2.97元，單季獲利創下歷史次高、同期新高水位。

統一超在台灣7-ELEVEN及轉投資事業共同努力下，包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、悠旅生活（星巴克）、統一速達等，有效挹注營收，持續優化創新商品結構，同時兼顧展店、物流以及數位服務布局，奠定長期穩健成長基礎。

台灣7-ELEVEN持續打造超越消費者期待的生活型服務平台，透過複合店型擴大、生活話題創新、會員服務深化、虛實串流並進、永續價值鏈優先等多元做法，有效帶動整體營運表現穩健向上。

進入第2季，7-ELEVEN掌握勞動節、母親節、端午連假等商機，跨類別整合推動多元主題策展活動，擴展複合超市業態「Fresh」門市，首度引進「DAISO大創複合專區」，串聯uniopen會員生活圈，線上線下持續提供豐富優質的商品服務體驗，架構超越消費者期待的生活型服務平台。

菲律賓 營收 康是美

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