統一超首季 EPS 2.97元 同期新高

很多人看到電商平台流量下滑，第一反應是市場變冷了。但如果只看總量，常常會誤判方向。最近看到一組數據很有意思：整體平台流量雖然年減，但有些入口反而逆勢成長。這代表需求沒有消失，只是正在換地方發生。

2026-05-01 01:08