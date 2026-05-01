統一超入股日系 LOPIA 事業 衝刺生鮮與熟食市場

統一超（2912）昨（30）日董事會通過，將斥資20.54億元買下台灣LOPIA超市51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份，攜手日系超市LOPIA搶進生鮮與熟食市場，在台打造「超市」與「食品供應鏈」雙軸布局。

統一超董事會決議通過與日本OIC集團展開策略性合作，透過投資旗下台灣LOPIA零售超市事業，以及台灣LOPIA食品加工事業，建立合資合作架構，交易總金額20.54億元，交易完成後統一超商將持有台灣LOPIA零售超市公司51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份。

台灣超商龍頭與日系人氣超市攜手合作備受市場關注，不過，前述兩家新設公司名稱尚待最終確定，另本交易尚須取得公平交易委員會不禁止結合之決定，預計將於2026年底完成交割。

統一超表示，透過遍布全台的門市據點與完善的物流體系，支撐穩定且即時的供應能力，並結合會員經營與數位應用能力，持續優化消費體驗。在事業發展上，延伸至餐飲、藥妝、百貨及電子商務等多元零售領域，並推動線上線下整合發展，持續打造以消費者為核心的全方位生活服務平台。

統一超表示，透過本次合作，將結合雙方在食品商品開發能力與零售通路經營專長，將理想生活的概念落實於日常消費場景，使消費者能以合理價格取得兼具品質與滿足感之餐食選擇。

日系連鎖超市LOPIA以肉品專門店起家，發展為以生鮮與熟食為核心的食品超市，以高CP值與親民價格策略切入市場，因應海外拓展布局，LOPIA於2023年進入台灣市場，定位為「日本專賣型超市」，以店中店或進駐百貨商場的形式經營，主打和牛等進口商品及多元熟食特色，依在地消費習慣優化商品與購物體驗，目前全台展店11家。

母公司日本OIC集團與統一超商達成策略合作，將台灣LOPIA超市與食品加工事業部分股權讓予統一，透過與統一在地資源合作，加速其在台的拓展與食品開發。

台灣LOPIA超市表示，將透過優化食品商品開發、物流配送、數位服務、會員經營及營運效率，並深化在地採購及整體供應能力。