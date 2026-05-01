快訊

少子女化促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

統一超入股日系 LOPIA 事業 衝刺生鮮與熟食市場

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
統一超30日董事會通過，將斥資20.54億元買下台灣LOPIA超市51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份。聯合報系資料照
統一超30日董事會通過，將斥資20.54億元買下台灣LOPIA超市51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份。聯合報系資料照

統一超（2912）昨（30）日董事會通過，將斥資20.54億元買下台灣LOPIA超市51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份，攜手日系超市LOPIA搶進生鮮與熟食市場，在台打造「超市」與「食品供應鏈」雙軸布局。

統一超董事會決議通過與日本OIC集團展開策略性合作，透過投資旗下台灣LOPIA零售超市事業，以及台灣LOPIA食品加工事業，建立合資合作架構，交易總金額20.54億元，交易完成後統一超商將持有台灣LOPIA零售超市公司51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份。

台灣超商龍頭與日系人氣超市攜手合作備受市場關注，不過，前述兩家新設公司名稱尚待最終確定，另本交易尚須取得公平交易委員會不禁止結合之決定，預計將於2026年底完成交割。

統一超表示，透過遍布全台的門市據點與完善的物流體系，支撐穩定且即時的供應能力，並結合會員經營與數位應用能力，持續優化消費體驗。在事業發展上，延伸至餐飲、藥妝、百貨及電子商務等多元零售領域，並推動線上線下整合發展，持續打造以消費者為核心的全方位生活服務平台。

統一超表示，透過本次合作，將結合雙方在食品商品開發能力與零售通路經營專長，將理想生活的概念落實於日常消費場景，使消費者能以合理價格取得兼具品質與滿足感之餐食選擇。

日系連鎖超市LOPIA以肉品專門店起家，發展為以生鮮與熟食為核心的食品超市，以高CP值與親民價格策略切入市場，因應海外拓展布局，LOPIA於2023年進入台灣市場，定位為「日本專賣型超市」，以店中店或進駐百貨商場的形式經營，主打和牛等進口商品及多元熟食特色，依在地消費習慣優化商品與購物體驗，目前全台展店11家。

母公司日本OIC集團與統一超商達成策略合作，將台灣LOPIA超市與食品加工事業部分股權讓予統一，透過與統一在地資源合作，加速其在台的拓展與食品開發。

台灣LOPIA超市表示，將透過優化食品商品開發、物流配送、數位服務、會員經營及營運效率，並深化在地採購及整體供應能力。

統一超商 消費者

延伸閱讀

連鎖效應／兩岸便利店各擅勝場

日銷千份舒芙蕾 成真咖啡進駐台中廣三SOGO百貨

築間新品牌「麟德殿・四時茶館」開幕 搶攻年輕、商務客

逆勢崛起！日韓商品策略奏效 萊爾富打造差異化突圍

相關新聞

統一超入股日系 LOPIA 事業 衝刺生鮮與熟食市場

統一超昨（30）日董事會通過，將斥資20.54億元買下台灣LOPIA超市51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份，攜手日系超市LOPIA搶進生鮮與熟食市場，在台打造「超市」與「食品供應鏈」

統一超首季 EPS 2.97元 同期新高

統一超昨（30）日公布2026年首季財報，首季營收達885.2億元，年增4.5%，創同期新高；稅後純益達30.9億元，年增6.7％，每股純益（EPS）為2.97元，單季獲利創下歷史次高、同期新高水位。

SCFI 指數四大航線全漲

貨櫃輪市場提前進入旺季，運價回溫。最新一期的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）昨（30）日出爐，指數上揚36.14點，來到1911.4點，周漲幅達1.9%，不僅終止連二跌且貨櫃輪四大航線全數上漲。

行銷新視界／中華職棒大聯盟會長蔡其昌 運動產業 做大商機

中華隊2024年於世界棒球12強賽奪冠，近期出賽WBC對戰韓國隊獲勝，引發國人瘋迷棒球的熱潮。「棒球熱」背後推手之一，中華職棒大聯盟（CPBL）會長蔡其昌表示，他以產業發展角度切入，上任五年來最大的核

友善環境 創造卓越／金融業納氣候風險 重塑治理架構

為有效運用ISSB揭露資訊，金融機構須建立系統性的理解能力，掌握交易對手永續與氣候相關風險與機會的資訊。風險管理建構方面，逐步將ISSB資訊、永續與氣候相關風險納入整體風險治理架構中，從政策、流程到工

策略行銷／高頻入口崛起 改寫電商競爭規則

很多人看到電商平台流量下滑，第一反應是市場變冷了。但如果只看總量，常常會誤判方向。最近看到一組數據很有意思：整體平台流量雖然年減，但有些入口反而逆勢成長。這代表需求沒有消失，只是正在換地方發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。