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維新醫療集團許景琦赴法演講「康諾一號」躍上國際舞台

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
維新醫療集團董事長許景琦站上ADI國際舞台，發表預防醫學「台灣方案」。圖／業者提供
維新醫療集團董事長許景琦站上ADI國際舞台，發表預防醫學「台灣方案」。圖／業者提供

全球腦神經科學界最具指標性、被視為僅次於諾貝爾醫學獎最高殿堂「第37屆世界阿茲海默症大會（ADI 2026）」於法國里昂盛大舉行。維新醫療集團董事長許景琦受邀發表專題演講，以其深厚的學研高度，為全球失智症預防路徑提供「台灣方案」。

台灣醫療在國際評比中常被列為世界第一，根據Numbeo 2026年最新「全球醫療照護指數（Health Care Index）」台灣已連續8年蟬聯冠軍。能在這場「諾貝爾級」的盛會中登台發表研究成果，許景琦的學術底蘊堪稱台灣之光。

演講結束之際，許景琦將台灣研發的頂級保健品「康諾一號_記得助」，贈予同台的各國權威教授，引發國際學術界的高度關注與讚譽。

許景琦不僅擁有世界頂尖的美國約翰霍普金斯大學博士學位，更曾榮獲由該校提名、象徵醫學研究極高榮譽的「2016年美國衛生學院全美最佳論文獎」。

這位名醫深耕老人精神醫學30年，近兩年更投入鑽研腦健康領域的頂尖專家，歷任台北、高雄及桃園榮總主任醫師，更具備台大EMBA管理學院碩士的宏觀視野。

近年來，許景琦在國際的學研高度，不斷的發光發亮。許景琦在里昂呼籲：「預防醫學是在與時間賽跑，守護人類最珍貴的記憶、智慧與尊嚴。」精闢論點，讓在場的國際學者深受感動。

國際阿茲海默症主席Meera Pattaburama特別到場聆聽，她指出，許景琦院長從大數據來研究阿茲海默症與營養、飲食的關係，對於全球人類現正共同面臨的失智症威脅，具有重大的意義，如何從預防的角度來改善、診斷、引起社會共同重視茲海默症疾病，這也是大會最重視的議題。

在演講最後，許景琦更致贈同台教授專家們，符合他演講主題的智慧伴手禮 「康諾一號_記得助」。這項「台灣智慧之禮」，同樣令人驚艷。

由Konald康諾生技團隊研發的頂級思緒健康保健品，正是許景琦演講主體觀念的極致延伸。

其原料配方，不僅有頂尖醫藥大學的科研實證報告，能精準支持思緒與健康機能，原料更在美國、加拿大、日本、俄羅斯等國際發明展中榮獲金獎肯定。

「康諾一號_記得助」更獲得前中國醫藥大學副校長、牛樟芝權威吳永昌博士，以及骨科權威、中華民國骨科醫師學會理事長暨中華民國失智者照顧協會董事、光仁醫療集團陳國光院長的認可。

其結合了「科研實證牛樟芝、專利活性萃取天麻、珍稀管花肉蓯蓉」的三重奏黃金配方，展現極致協同作用。受贈的國際專家學者們開心表示，這個黃金三合一的全新配方，開啟了思緒健康保養更全面、更有力的支持。

康諾生技董事長張維駿表示，「康諾一號_記得助」匯聚了台灣的研發實力，也堪稱台灣生技研發之光，2026年與台灣頂尖名醫許景琦博士一起在國際舞台被認同與看見。

全球腦神經科學專家齊聚ADI 2026，許景琦院長(中)與獲各界高度肯定。圖／業者提供
全球腦神經科學專家齊聚ADI 2026，許景琦院長(中)與獲各界高度肯定。圖／業者提供

許景琦院長(中)致贈「康諾一號_記得助」給國際專家學者，開啟思緒保養新里程。業者／提供
許景琦院長(中)致贈「康諾一號_記得助」給國際專家學者，開啟思緒保養新里程。業者／提供

法國 里昂

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