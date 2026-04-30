央行微放寬第二戶房貸一成善意感受到了 台灣房屋：4月交易量月增1.9%

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2026年4月價量變化，和3月相較，各縣市漲跌互見，其中台北市月增14.3%，台南市6.9%，和去年同期相較，台南市年增20%，桃園市年增10.9%，六都+新竹縣市整體微幅月增1.9%，年增6.5%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，股市衝破四萬點，買股幾乎成為全民運動，目前熱錢流向股市，但3月央行理監事會議放寬對二屋族限制，提供多一成貸款的善意，多半屋主會解讀為利多訊號，市場反應也稍有起色。

不過，張旭嵐指出，由於購屋族仍期待有更寬鬆的條件，尤其是供給量大的中南部蛋白區，買賣雙方的價格認知差距較大，磨合時間仍長；台北市、新竹縣市等供給量相對稀少的都會，以及價格相對親民的桃園市、台南市，則較易凝聚共識，因此4月各都會區的區域差異不小，也讓整體交易量呈現微幅上揚的平盤整理。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」，4月指標為89.23點，較前月92.33點下跌0.27點，為近七個月以來之新低點，分數依舊落於100點以下之悲觀區間，代表民眾對房市信心仍有待提振。