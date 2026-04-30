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保值、抗通膨考量 永慶房屋：4月交易量年增17%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

受惠於AI相關產業需求強勁、出口暢旺，國內經濟持續復甦，主計總處、央行、台經院預估2026年台灣經濟成長率均在7%以上，景氣維持成長動能，加上中東戰事衝擊鈍化，以及第七波選擇性信用管制持續的交互作用下，帶動自住買氣回穩，4月全國交易量較去年同期成長17%。

根據永慶房產集團統計：與去年4月相比，六都、新竹縣市全數量增，台北市年增10%，新北市量增12%，桃園市年增15%，新竹縣市成長28%，台中市量增30%，台南市年增26%，高雄市量增8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，回顧2025年4月，當時受川普宣布實施全球對等關稅政策影響，全球貿易緊張升溫，市場對經濟前景轉趨保守，金融市場劇烈震盪，恐慌情緒迅速蔓延，購屋族普遍採取觀望態度，導致房市交易量明顯萎縮。

陳金萍指出，反觀今年，隨著中東局勢持續發展，戰事拉長，讓通膨隱憂浮現。在資產保值與抗通膨考量下，自住買盤購屋意願提升，帶動整體買氣緩步回升，讓4月交易量較去年同期量增17%。

若與3月相比，六都、新竹縣市增減互見，台北市月增2%，新北市成長6%，桃園市略減2%，新竹縣市月增8%，台中市微減1%，台南市與高雄市分別量縮2%與3%。

陳金萍表示，3月在中東戰事升溫的影響下，股、匯市劇烈震盪，國際能源價格波動加劇，市場對全球經濟前景轉趨保守，恐慌情緒一度升高，部分購屋族延後決策，市場觀望氣氛轉濃，使交易動能受到一定程度壓抑。然而進入4月後，隨著市場逐步消化戰事衝擊，影響民眾購屋信心出現鈍化，恐慌反應未擴大，觀望的自住買盤開始回流，帶動4月交易量較3月呈現小幅回升。

陳金萍表示，央行在第1季理監事會議釋出部分正向訊號，除了維持利率不變外，也將第二戶房貸成數由五成放寬至六成，政策微調有助市場回歸正常交易節奏，雖無法帶動房市全面回溫，不過對購屋信心仍形成一定支撐，市場仍以自住買盤為主力，市場回歸正常供需，若屋主願意適度降價，使買賣雙方價格認知差距逐步縮小。就能增加成交機會。

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