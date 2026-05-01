友善環境 創造卓越／金融業納氣候風險 重塑治理架構

為有效運用ISSB揭露資訊，金融機構須建立系統性的理解能力，掌握交易對手永續與氣候相關風險與機會的資訊。風險管理建構方面，逐步將ISSB資訊、永續與氣候相關風險納入整體風險治理架構中，從政策、流程到工具建立完整的管理機制。

首先，於風險管理政策中明確界定氣候相關風險的範疇、衡量方法與管理責任，確保董事會與高階管理層具備監督與決策能力。其次，將氣候與轉型風險納入現有的信用、投資與保險風險評估流程，透過行業分類、曝險集中度與關鍵指標設定，強化對高轉型風險產業或高實體風險產業或交易對手的監測與管理。

同時，透過教育訓練、內部政策指引與跨部門知識分享，強化組織各層級對永續與氣候風險資訊的理解與運用能力，確保永續與氣候議題能系統性地融入日常風險管理與決策流程，提升金融機構對轉型風險的辨識、評估與因應能力。

隨著全球淨零轉型的推動，個別跨國企業在不同市場可能面對類型且影響程度不一的轉型風險。對金融機構而言，此類風險將影響交易對手的獲利能力、償債能力與長期競爭力，進而影響整體金融體系的穩定性。

因此，金融機構應將交易對手的轉型風險納入內部風險管理流程中。例如金融機構可利用氣候情境分析，檢視轉型風險或實體風險經傳導後所衍生的傳統金融風險對自身的影響，提前辨識潛在暴險，並引導資金流向具低碳韌性與永續前景的產業。

業務方面，金融機構可藉由ISSB揭露資訊掌握企業的轉型方向與需求，發掘綠色轉型、低碳技術及韌性建設等領域的投融資契機。透過結合揭露資訊與內部風險模型，金融機構得以開發差異化的金融商品與服務，包括永續連結貸款、轉型債券或氣候風險保險產品，協助企業落實減碳與調適行動，促進整體市場朝向低碳與永續轉型。

金融業者也可考量將氣候相關風險透過外部成本內部化的方式，納入金融商品與服務之定價考量中。例如，銀行於授信業務中導入具產業去碳路徑概念的內部碳定價，使銀行具備針對交易對手的減碳績效進行利率差別訂價能力。

在低碳轉型的經濟趨勢下，金融機構不僅是資金提供者，更是引導實體經濟邁向淨零的關鍵推手。

綜觀企業淨零轉型現況與挑戰，我國主要產業已普遍展現長期減碳決心，並積極建置再生能源採用與製程效率提升等行動。

面對上述挑戰，筆者建議企業應制定同時考量營運及業務的低碳轉型計畫，並於轉型進程中，迭代出直接或間接參與和貢獻符合台灣或其他市場的永續經濟活動，並透過IFRS永續揭露強化轉型計畫進展的透明度，增強資本市場的信心，進而提高獲利韌性與長期競爭力。

金融機構宜建置洞察永續相關風險與商機之能力，將轉型風險與實體風險納入風險管理流程、以及金融商品與服務的設計中，推動整體金融體系與實體經濟朝向低碳、永續與淨零轉型發展。

（作者是安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師，系列完）