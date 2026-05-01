行銷新視界／中華職棒大聯盟會長蔡其昌 運動產業 做大商機

中華隊2024年於世界棒球12強賽奪冠，近期出賽WBC對戰韓國隊獲勝，引發國人瘋迷棒球的熱潮。「棒球熱」背後推手之一，中華職棒大聯盟（CPBL）會長蔡其昌表示，他以產業發展角度切入，上任五年來最大的核心理念，就是將台灣職業棒球從企業的「公益贊助」轉化為真正的「商業投資」。

創造收益 良性循環

身兼立法院黨團總召與中職會長兩項重任，蔡其昌分享他的「時間管理哲學」。他強調「結果導向」與「高度授權」，他不干涉執行細節，專注於設定方向、分配工作，並在團隊遇到困難時出面解決。透過高效率無縫接軌的行程安排與精準分工，確保政務與職棒會務持續產出傲人成績。

蔡其昌指出，早期企業投入職棒多抱持「做公益、回饋社會」的心態，但公益只能「量力而為」，遇到母企業虧損就會縮減預算；唯有將運動視為「生意」，企業才會為了追求更大的營收而持續加大投資。他以「台積電磁吸效應」比喻運動產業：當職棒餅變大、球團營收增加，就敢給出上億合約。

蔡其昌提到，如今當球員薪資普遍提升，擁有優渥的收入與保障，就會吸引更多具備頂尖天賦的孩子投入棒球。人才不斷湧入，產業就會持續壯大，這才是台灣能孕育出下一個「大谷翔平」、並持續奪得世界冠軍的根本底氣。

隨著市場擴大，中職的商業模式也展現驚人成效。蔡其昌舉例，進場人數從過去場均五、六千人倍增至破萬人；單一款聯盟黑色帽T就能創造2億營收；吉祥物「歐告」更創下一次秒殺七萬隻的紀錄。

差異行銷 邁向國際

此外，球員的「IP價值」也大幅提升。例如球星陳傑憲的影響力早已溢出體育圈，代言涵蓋熱水器、啤酒、能量飲料等。

職棒球場也逐漸「平台化」，透過賽後舉辦演唱會，成功吸引非球迷進場，藉由跨界合作將「演藝粉絲」引流轉化為「棒球迷」，擴充棒球的受眾基數。

談及台灣獨有的啦啦隊文化，蔡其昌認為，這是邁向國際的重要「差異化武器」。他強調，啦啦隊的本質依然是「體育賽事」，這些女孩之所以擁有龐大粉絲，是因為她們與棒球深度連結。

蔡其昌說，若要向海外推廣，台灣無法單靠棒球實力與美日抗衡，但台灣獨有「中華職棒賽事＋啦啦隊」的套裝體驗。

這種結合娛樂休閒的獨特觀賽氛圍，就是台灣職業棒球的專屬利基，也是吸引日韓甚至國際球迷關注的最大賣點。

政策面，蔡其昌肯定《運動產業發展條例》修法的租稅獎勵，認為這是引導企業在發展初期投入資金的必要手段。但他也直指台灣棒球硬體設施亟需升級。他呼籲政府應在政策上引導，或透過ROT/BOT讓球團投資改造，全面提升觀賽體驗。

他提到，過去台灣球場多為地方政府興建，思維停留在「陽春、公版」的市民活動中心等級。然而，職業運動賣的是「感受與體驗」，未來的球場必須像美日一樣走向「休閒娛樂化」，例如設置溫泉區、飯店陽台、高級餐飲包廂等多元座位區，讓大老闆到小學生都能在球場內獲得滿足與釋放。

在剩下一年的任期內，蔡其昌下一步是推動「國際化」。目前中職已陸續與美、日、韓、澳等聯盟展開交流，接下來將致力於把台灣的轉播內容（Content）推上國際體育媒體平台，讓世界看見台灣特有的棒球文化。