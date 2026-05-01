顯而立見／內容+數據 入列企業新資產

AI時代的公司資產負債表，除了既有財務上的認定數字外，更需要的是增加內容與數據這兩個新項目。內容和數據都是很重要的企業資產。內容部分，內容像設備機具，也是品牌基石，而且沒有折舊問題。

一、內容形成社群，社群形成好的銷售場景，所以內容就像傳統資產負債中的設備機具，是協助企業創造價值的資產。

二、內容是品牌的基石，經營內容其實就是在經營品牌，而品牌行銷若更貼切說，應該是品牌內容行銷，品牌已是公認重要的企業資產之一，目前已有公正第三方可估算品牌價值，且可認列在資產負債表中，內容當然也是。

三、內容具有長尾效應且沒有折舊問題，拜數位AI和搜尋興盛所賜，內容數位化後將會被長期保存下來，且隨著被搜尋跟引用的次數愈多，內容價值會愈高。內容就像傳統資產負債的土地廠房，內容經營主題代表土地大小範圍，內容品質代表地上房產價值。

除了內容之外，數據也應視為資產。數據具備專屬權（勘探權、使用權、所有權）、有價值、可計量、可讀取、可交換、可變現等特性。首先，數據可促成轉換交易和提升服務價值，尤其是用戶的行為數據，所以數據也和傳統資產負債中的設備機具一樣，是協助創造價值的資產之一。

再者，數據具備變現性，尤其是企業內的特有數據，所以數據也可直接視為現金和存貨的概念。此外，數據具備可交換性和結合性，數據經過交換和結合後會產生更大的價值，就像土地經過聯合開發，價值會翻了數十到數百倍一樣。

總結來說，內容重點有如在數位世界中劃一塊地，用心的長期耕耘，久了就會開花結果，就像著名的景點一樣，定期會有人來朝聖打卡。數據的重點在於連結，不僅僅是內部數據要打通串聯，更要和外部數據連結，才能創造出倍數以上的價值。（作者是潮網科技產品策略長）