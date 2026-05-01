量子覺知手札／願力對焦

成功依照吸引力法則的詮釋，是想要的目標和內在願力的振動相符，並且自動地達成。可是，因為我們大部分的人對自己要什麼是模糊的，而且會因外部的影響而改變標準，所以，就像量子力學中的疊加現象是無法確定的或然率，即使得到了也不會認為是成功的。

其實，任何的成功都具備針對性，且必須有所本。這個「本」不但來自人生的願力，也因覺察的聚焦而框住了自己的思維與言行，讓夢想因吸引力法則而被持續地創造與完成。（作者是資深企業顧問）