中天集團公司治理評鑑再創佳績！中天、合一上櫃組前5% 鑽石上市組前5%

證交所30日公布114年度第12屆公司治理評鑑結果，中天生技集團旗下三家上市櫃公司成績優異。中天生技（4128）與合一生技（4743）連續五年榮登「上櫃組前5%」，穩居治理標竿地位；鑽石投資（6901）繼去年首次受評即獲得「上市組前5%」後，本年再度榮獲最高殊榮。

合一生技與鑽石投資也同步入選「市值100億元以上非金融電子類」前10%企業，展現中天生技集團在公司治理及永續發展的成果與卓越實力。

公司治理評鑑每年由證交所及櫃買中心舉辦，綜合評比上市櫃在公司治理以及永續發展的表現。本屆共有1,009家上市公司及801家上櫃公司受評；前5％為此評鑑的最高榮耀。

中天生技董事長陳振文表示，公司由上而下逐步推動ESG，近兩年更將永續資訊揭露及行動拓展到子公司棉花田生機及中天上海，推動IFRS永續揭露準則導入計畫、高耗能設備用電監控、物流中心節能以及包裝包材管理等專案，朝向「健康生活 永續共榮」的願景邁進。研發與業務團隊持續以Symbiota 核心技術平台為基礎，透過多元商業模式拓展市場，將技術價值轉化為成長動能。連續五屆名列前5%，不僅是榮耀，更是對全體同仁投入ESG的高度肯定。

合一生技董事長郭憲壽表示，合一成立以來始終將「誠信治理」與「創新研發」視為邁向國際競爭的核心雙引擎。我們很榮幸能連續多年蟬聯公司治理評鑑前 5%的殊榮，這代表合一在維護股東權益與強化董事會職能上，已高度透明與規範。在紮實的治理基石下，合一持續推動「全球化業務發展」，透過創新產品的全球准入，滿足國際間尚未被滿足的醫療需求，實現健康平權。未來，合一將持續以卓越的治理績效引領業務成長，朝向國際永續標竿企業邁進。

鑽石投資董事長楊泮池表示，蟬聯上市組5%展現公司永續治理機制已臻成熟。鑽石投資透過「責任投資」落實於投後管理議合，引領生技產業轉型；114年藉由正式啟用再生能源，實踐低碳營運，全面整合永續資訊與財務治理，強化營運韌性並創造長期價值。同時，鑽石投資入選《2026標普全球永續年鑑》，並於「多元化金融服務與資本市場」(Diversified Financial Services and Capital Markets)的產業中名列全球Top 10%，代表鑽石投資在治理與永續推動上已具備國際競爭力。

中天生技集團涵蓋新藥、醫材及保健品研發與銷售、生技投資及有機事業等領域，為台灣生技產業的重要領導企業。集團將持續專注核心本業，提升企業價值，並積極實踐企業社會責任，促進環境永續與社會共榮。