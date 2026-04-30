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楠梓科技園區展現產業公益動能 募集近13萬cc熱血

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
經濟部產業園區管理局攜手高雄市科技產業園區同心會，30日號召楠梓科技產業園區7家企業共同舉辦「同心聚愛 熱血傳情」捐血活動。圖／產業園區管理局提供
經濟部產業園區管理局攜手高雄市科技產業園區同心會，30日號召楠梓科技產業園區7家企業共同舉辦「同心聚愛 熱血傳情」捐血活動。圖／產業園區管理局提供

經濟部產業園區管理局攜手高雄市科技產業園區同心會，30日號召楠梓科技產業園區7家企業共同舉辦「同心聚愛 熱血傳情」捐血活動，成功募集近13萬cc血液，不僅補充國內血庫，也展現科技產業攜手投入公益、守護生命的實際行動。

園管局指出，科技產業園區除了承載經濟成長與技術創新的角色，也應積極成為企業社會責任（CSR）與永續發展（ESG）的實踐場域。透過企業與員工共同參與公益，不僅能強化企業內部凝聚力，更有助於建立「產業挺公益」的長期文化。捐血行動雖屬日常善舉，卻能直接轉化為挽救生命的關鍵資源，其社會價值不容忽視。

本次活動集結園區內7家指標企業共同參與，包括日月光半導體、恩智浦半導體、華泰電子（2329）、楠梓電子（2316）、穎崴科技（6515）、界霖科技（5285）與竑騰（7751）科技等，展現高度整合的企業動員能力。平日專注於半導體封裝測試、電子製造與設備研發的產業人員，透過實際捐血行動回應社會需求，將專業領域外的影響力延伸至公共健康領域，形成產業回饋社會的具體實踐。

隨著高齡化社會來臨與醫療需求持續增加，血液供應穩定性成為公共衛生的重要課題。園管局進一步表示，此次活動成功募集大量血液，反映園區企業與從業人員對社會議題的高度認同，也顯示企業在推動ESG與永續行動上的共識逐步深化。未來將持續串聯企業資源，擴大公益參與層面，讓產業影響力延伸至更多社會面向。

園管局強調，從企業主動號召到員工實際參與，展現產業對公共議題的即時回應能力，也反映出企業將社會責任融入日常運作的趨勢。隨著企業間合作更加緊密，未來希冀持續擴大公益影響力，讓科技產業在創造經濟價值的同時，也為社會帶來更長遠的正向改變。

捐血 高雄市 楠梓電子

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