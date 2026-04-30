智崴打入美國連鎖樂園供應鏈 簽署體感設備銷售合約

智崴（5263）30日宣布，與美國大型連鎖主題樂園業者簽訂兩座體感模擬遊樂設備合約，進一步拓展北美市場布局。該樂園於全球擁有多個營運據點，本次導入智崴的體感設備將進一步強化遊客於園區內的體驗多樣性。

智崴指出，觀察全球主題樂園市場趨勢，沉浸式體感模擬設備已成為吸引新一代遊客的核心配置，促使大型連鎖型樂園業者持續更新與增設相關遊樂設施。由於智崴具備完整之產品線與內容整合能力，能符合連鎖樂園於不同據點大規模導入的需求，隨著客戶持續擴展據點，將為公司帶來長期穩定的接單動能。

智崴表示，全球娛樂市場自去年第4季起顯著增溫，智崴同步轉化為接單實績，帶動今年第1季接單金額創下歷史新高。這股接單動能也延續到第2季，智崴4月接單表現依舊熱絡，顯示全球市場復甦力道強勁，預期需求將持續維持高位。

截至今年第2季，智崴已累積多項國際大型專案合約。隨著全球專案執行推進，相關營收將依工程進度陸續認列，為整體營運提供穩健成長支撐。